Сборы «Чебурашки» превысили 6 млрд рублей

Прокатчик фильма заявил, что его показы будут продолжаться до тех пор, «пока зрительский ручеек не иссякнет».

По данным интернет-портала ЕАИС, вечером прошлой субботы, 4 февраля, сборы фильма «Чебурашка» превысили отметку в 6 млрд рублей. На достижение этого невероятного результата картине понадобилось всего 34 дня.

«Чебурашка» вышел в российский прокат 1 января 2023 года. С первых же дней лента начала демонстрировать беспрецедентные темпы роста сборов. Уже в середине января «Чебурашка» смог обойти по финансовым показателям предыдущего чемпиона российского проката, которым был научно-фантастический блокбастер Джеймса Кэмерона «Аватар» (3,5 млрд рублей), и стать самой кассовой картиной в истории отечественного кинорынка.

При этом создатели «Чебурашки» не хотят останавливаться на достигнутом. В недавнем интервью изданию «Ведомости» Вадим Верещагин, генеральный директор компании «Централ Партнершип», которая занимается прокатом фильма, заявил, что лента будет продолжать идти в российских кинотеатрах до тех пор, «пока зрительский ручеек не иссякнет», и отказался называть даже приблизительную дату окончания ее показов. По его словам, успех «Чебурашки» стал ярким доказательством того, что отечественная киноиндустрия может научиться существовать без иностранного контента и вернуться на уровень 2019 года всего через два-три года благодаря отсутствию жесткой конкуренции с голливудскими картинами.