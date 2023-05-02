Сатирический фильм Адама МакКея с Робертом Паттинсоном и Эми Адамс выйдет на Netflix

Картина о маньяке, который пытается манипулировать законами через политиков.

На протяжении последних месяцев режиссер Адам МакКей присматривал студию для своего нового фильма — сатирического триллера «Средний рост, среднее телосложение» (Average Height, Average Build). Теперь поиски окончены. Как сообщает Deadline, постановщик решил снова поработать с сервисом Netflix, с которым он ранее сотрудничал над едкой комедией «Не смотрите наверх».

Фильм с Леонардо ДиКаприо и Дженнифер Лоуренс до сих пор удерживает вторую строчку в списке самых просматриваемых оригинальных релизов стримера, поэтому желание МакКея и Netflix продолжить сотрудничество вполне объяснимо. Как и в трех предыдущих картинах режиссера, у его нового проекта есть мощный социальный подтекст и большой потенциал для наград.

Ведущие роли сыграют Роберт Паттинсон и Эми Адамс, а образы второго плана исполнят Роберт Дауни — младший, Форест Уитакер и Даниэль Дедуайлер, однако это не весь актерский состав.

В центре сюжета — серийный убийца (Паттинсон), пытающийся манипулировать американскими политиками, чтобы изменить законодательство для облегчения своей кровавой деятельности. Адамс сыграет одного из государственных лоббистов.

Съемки картины стартуют этим летом и пройдут в Бостоне.