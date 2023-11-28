Саша Бортич и ее загадочный напарник: вышел новый тизер сериала «Блеск»

Онлайн-кинотеатр «Иви» выпустил свежий проморолик авантюрного сериала с именитым актерским составом «Блеск». В ролике представлены исполнители ведущих ролей, однако не показан актер, воплотивший героя по имени Серкан — создатели решили продлить интригу.

Сериал расскажет об обаятельном турецком ловеласе, который отправляется в Санкт-Петербург, чтобы найти себе жену. Там он встречается с девушкой Аней (Александра Бортич), которая за скромную зарплату работает в ивент-агентстве, имея доступ в мир богатых и знаменитых. Ее отец (Кирилл Кяро) отбывает тюремный срок за мошенничество, но у Ани появляется возможность вызволить его, если ей удастся собрать большую сумму денег. Встретившись с Серканом, Аня крадет у него дорогостоящее ожерелье, которое оказывается фальшивкой. В дальнейшем выясняется, что Серкан не тот, за кого себя выдает, после чего пара аферистов решает действовать сообща, обводя вокруг пальца местных богатеев.

Шоураннером и автором сценария выступает Маруся Трубникова, тогда как режиссерское кресло занимает Мария Агранович. Функции продюсеров исполняют Эльмира Айнулова и Мария Журомская.

Дата премьеры пока не анонсирована.