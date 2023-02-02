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Киноафиша Новости Сарик Андреасян собирается снять игровой фильм о Простоквашино и дяде Федоре

Сарик Андреасян собирается снять игровой фильм о Простоквашино и дяде Федоре

2 февраля 2023 09:56
Сарик Андреасян собирается снять игровой фильм о Простоквашино и дяде Федоре

Съемки картины начнутся в следующем году.

Сарик Андреасян приобрел права на экранизацию сказочной повести Эдуарда Успенского «Дядя Федор, пес и кот». Этой новостью кинематографист поделился в новом посте в своих социальных сетях.

По словам Андреасяна, он несколько месяцев вел переговоры с женой покойного писателя Еленой Успенской:

«Последние несколько месяцев мы вели переговоры о покупке прав на экранизацию книги Эдуарда Успенского «Дядя Федор, пес и кот». Хотел бы сказать большое спасибо Елене Борисовне Успенской за доверие! Теперь можно объявить о том, что фильму о приключениях дяди Федора в Простоквашино быть».

Андреасян добавил, что планирует начать съемки экранизации в следующем году, и пообещал «не подвести ожидания детей и взрослых всей страны».

Кроме «Дяди Федора, пса и кота», Успенский наиболее известен по таким произведениям, как «Крокодил Гена и его друзья», «Про девочку Веру и обезьянку Анфису» и «Вниз по волшебной реке», каждое из которых стало классикой отечественной детской литературы. Ранее книги писателя не раз экранизировались. Например, многим российским зрителям может быть известна трилогия анимационных фильмов Владимира Попова «Трое из Простоквашино», «Каникулы в Простоквашино» и «Зима в Простоквашино», ставшая адаптацией тех же «Дяди Федора, пса и кота».

Фото: «Союзмультфильм»
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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