Самый ненавистный актер из «Игры престолов» возвращается на экраны

Канал BBC огласил основной актерский состав телеэкранизации «Великолепной пятерки» писательницы Энид Блайтон, которую курирует создатель «Драйва» Николас Виндинг Рефн. Съемки сериала уже стартовали и проходят сейчас на юго-западе Великобритании, поэтому в качестве приятного бонуса были также опубликованы и первые официальные кадры.

Ведущие роли сыграют молодые исполнители: Диана Бабницова («Не дыши 2»), Эллиотт Роуз («Варяг»), Кит Ракусен («Белфаст») и дебютантка Флора Якоби Ричардсон. Взрослый же ансамбль возглавляют Джек Глисон, известный по роли Джоффри Баратеона в «Игре престолов», а также Энн Акин («Лунный рыцарь»), Джеймс Лэнс («Тед Лассо») и Дайана Куик («Смерть Сталина»).

Знаменитый литературный цикл детских детективов стартовал в 1942 году и в него входит двадцать один роман. Какие именно произведения легли в основу шоу, пока не уточняется, но в первом сезоне будет три эпизода с хронометражем полнометражных фильмов — по полтора часа каждый. В стартовом произведении серии — «Тайна острова сокровищ» — рассказывается о братьях Джулиане (Роуз), Дике (Ракусен) и их сестре Энни (Ричардсон). Юные исследователи оправляются на каникулы к родственникам в Киррин-коттедж и вместе с кузиной Джорджиной (Бабницова), а также ее смышленым псом Тимоти они ввязываются в опасную приключенческую авантюру.

Режиссерами серий выступают Тим Киркби («Дрянь»), Асим Аббаси («Ведьмы») и Билл Иглз («Пенниуорт»). Над сценариями эпизодов работали Мэттью Рид («Вальгалла: Сага о викинге»), Мэттью Бауч («Ведьмак») и Прией К. Досандж («Моя мама»). Вместе с BBC производство курирует немецкий телевещатель ZDF. Ориентировочные премьерные сроки «Великолепной пятерки» пока не озвучены.