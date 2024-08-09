Меню
9 августа 2024 15:00
Самый кассовый мультфильм в истории совсем скоро выйдет в «цифре»

Те, кто не успели в кинотеатры, смогут устроить себе сеанс психотерапии дома.

Главный хит этого лета и самый настоящий рекордсмен, мультфильм “Головоломка 2” произвел фурор в кинопрокате, а совсем скоро станет доступным для просмотра онлайн — и произойдет это намного раньше, чем все предполагают.

Вышедший в июне сиквел оригинальной картины “Головоломка” умудрился обойти не только тех конкурентов, попавших в прокат несколькими годами ранее, но и вообще всех остальных — при бюджете в 200 миллионов долларов мультфильм собрал более миллиарда, став таким образом самым кассовым анимационным фильмом в истории кино.

Как сообщают сразу несколько источников, “Головоломка 2” выйдет на стриминге меньше чем через пару недель, 20 августа.

Сюжет картины продолжает разворачиваться вокруг главной героини Райли, которая уже выросла и стала подростком, — а значит, и спектр ее эмоций теперь гораздо разнообразнее и сложнее.

Самый кассовый мультфильм в истории совсем скоро выйдет в «цифре»

К уже знакомым всем эмоциям Радости, Печали, Гневу, Страху и Брезгливости присоединятся четыре новых героя, — Тревожность, Зависть, Стыд и Хандра — которые тоже будут пытаться направлять Райли и помогать ей справиться с трудностями переходного возраста.

“Головоломка 2” стала головокружительным успехом для Pixar с точки зрения не только впечатляющих кассовых сборов, но и критической оценки. Мультфильм вызвал восторг и у зрителей, и у критиков, которые оценили новинку на 95% и 91% соответствующе.

Тем временем, в Сети многие, посмотревшие картину, отметили, что поход в кинотеатр теперь может легко заменить сеанс психотерапии.

Елена Королева
