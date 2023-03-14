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Киноафиша Новости Рыболовное судно Александра Робака попадает в шторм в трейлере фильма «Снегирь»

Рыболовное судно Александра Робака попадает в шторм в трейлере фильма «Снегирь»

14 марта 2023 14:54
Рыболовное судно Александра Робака попадает в шторм в трейлере фильма «Снегирь»

Премьера картины о неравной схватке моряков со стихией состоится в начале лета.

Кинокомпания «Атмосфера Кино» представила трейлер российского фильма «Снегирь» (ранее он носил рабочее название «Три минуты молчания»). Ведущие роли в картине исполнили Александр Робак («Честный развод»), Тимофей Трибунцев («Капитан Волконогов бежал»), Макар Хлебников («Пингвины моей мамы»), Олег Савостюк («1941. Крылья над Берлином») и ныне покойный Евгений Сытый («Далекие близкие»).

Фильм основан на романе Георгия Владимова «Три минуты молчания». Он повествует о суровых работниках рыболовного корабля «Снегирь», совершающего выходы в море в погоне за лучшей добычей. Все моряки этого судна совершенно непохожи друг на друга, но их объединяют общие цели: заработать большие деньги и вернуться на сушу живыми. Однажды к команде морских бродяг присоединяются два новичка, Никита и Максим. Попав в жестокий мир, не прощающий слабость и трусость, герои быстро отказываются от фантазий о легком летнем круизе и вступают в неравную схватку с морской стихией.

Постановщиком картины выступил Борис Хлебников, ранее снявший такие фильмы, как «Аритмия» и «Солнечная линия». Он также написал сценарий вместе с Натальей Мещаниновой («Война Анны»). Во время разработки ленты создатели вдохновлялись реальными записями с рыбацких кораблей, а также задействовали тщательно проработанные подводные съемки.

«Снегирь» выйдет в российский прокат 8 июня 2023 года.

Фото: «Атмосфера Кино»
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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