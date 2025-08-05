«Русское Радио» отметило 30-летний юбилей эфиром из парка искусств «Музеон»

2 и 3 августа «Русское Радио» пышно отпраздновало свое 30-летие, проведя грандиозный эфир из московского парка искусств «Музеон», который имеет репутацию центра культурной жизни столицы. Трансляция стала частью проекта «Лето в Москве».

Субботний день открыло поздравление от оператора наружной рекламы MAER. Город украсили гигантские цифровые панели с логотипом юбилея «Русского Радио».

Вместе с тем утром в обустроенной в «Музеоне» студии радиостанции стартовал «Марафон ведущих», в ходе которого место у микрофона занимали звезды эфира, знакомые каждому слушателю радиостанции: Дмитрий Оленин, Макс Орлов, Максим Привалов, ведущие нового вечернего шоу «Вечер на Русском» Иван Соловьев и Александр Пряников, а также Антон Юрьев, Полина Жукова и Дима Морозов из утренней передачи «Русские Перцы». Сюрпризом стало появление в студии певца Сергея Лазарев, компанию которому составили его дети.

В честь праздника «Русское Радио» организовало масштабную лотерею, в рамках которой с утра до полуночи каждые два часа разыгрывалась сумма в размере 30 тысяч рублей. В конкурсе принимали участие рядовые слушатели, стремившиеся дозвониться в студию после специального сигнала.

В воскресенье в студию «Русского Радио» в «Музеоне» прибыли Стас Пьеха, Иракли и ANNA ASTI. Артисты непринужденно общались в прямом эфире, делясь приятными воспоминаниями, связанными с радиостанцией.

В то же время в парке «Музеон» продолжался фестиваль «Лето в Москве». Посетители могли попасть на тренировки «Спортивных выходных», посмотреть классические фильмы в летнем кинотеатре и стать свидетелями светового представления.