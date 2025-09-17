«Русская Медиагруппа» стала информационным партнером музыкального конкурса «Интервидение»

20 сентября 2025 года на московской площадке «Live Арена» пройдет финальный этап «Интервидения». «Русская Медиагруппа» объявлена национальным информационным партнером этого международного музыкального конкурса, способствуя его популяризации.

Посредством музыки участники «Интервидения» продемонстрируют духовные и моральные ценности своих наций, тогда как зрители получат возможность познакомиться с завораживающей спецификой других стран. Этот грандиозный проект был запущен в соответствии с Указом Президента России Владимира Путина.

В финал вышли представители 23 стран: Беларусь, Бразилия, Венесуэла, Вьетнам, Египет, Индия, Казахстан, Катар, Кения, Киргизия, Китай, Колумбия, Куба, Мадагаскар, ОАЭ, Россия, Саудовская Аравия, Сербия, США, Таджикистан, Узбекистан, Эфиопия, ЮАР. Порядок выступлений был определен 12 сентября в результате забавной жеребьевки, в ходе которой был использован кипяток из самовара.

В концерте также примут участие звезды российской эстрады. Послами «Интервидения» стали Дима Билан, Клава Кока, группа AY YOLA, Пелагея и Александр Овечкин.

«Русская Медиагруппа» — авторитетное имя в сфере организации масштабных мероприятий. На счету холдинга реализация таких проектов, как Международная профессиональная музыкальная премия BraVo, фестивали в Дубае и прочие крупные события.