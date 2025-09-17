Меню
17 сентября 2025 16:04
«Русская Медиагруппа» стала информационным партнером музыкального конкурса «Интервидение»

Концепция проекта предполагает установление дружественных межкультурных связей.

20 сентября 2025 года на московской площадке «Live Арена» пройдет финальный этап «Интервидения». «Русская Медиагруппа» объявлена национальным информационным партнером этого международного музыкального конкурса, способствуя его популяризации.

Посредством музыки участники «Интервидения» продемонстрируют духовные и моральные ценности своих наций, тогда как зрители получат возможность познакомиться с завораживающей спецификой других стран. Этот грандиозный проект был запущен в соответствии с Указом Президента России Владимира Путина.

В финал вышли представители 23 стран: Беларусь, Бразилия, Венесуэла, Вьетнам, Египет, Индия, Казахстан, Катар, Кения, Киргизия, Китай, Колумбия, Куба, Мадагаскар, ОАЭ, Россия, Саудовская Аравия, Сербия, США, Таджикистан, Узбекистан, Эфиопия, ЮАР. Порядок выступлений был определен 12 сентября в результате забавной жеребьевки, в ходе которой был использован кипяток из самовара.

В концерте также примут участие звезды российской эстрады. Послами «Интервидения» стали Дима Билан, Клава Кока, группа AY YOLA, Пелагея и Александр Овечкин.

«Русская Медиагруппа» — авторитетное имя в сфере организации масштабных мероприятий. На счету холдинга реализация таких проектов, как Международная профессиональная музыкальная премия BraVo, фестивали в Дубае и прочие крупные события.

Фото: Пресс-служба «Русской Медиагруппы»
Виктория Аморина
Виктория Аморина
