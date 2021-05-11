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Новости кино в России

11 мая 2021 11:33 Звезда «Великолепной пятерки» Нодар Джанелидзе о Netflix, Бузовой и зомби-апокалипсисе Звезда «Великолепной пятерки» Нодар Джанелидзе о Netflix, Бузовой и зомби-апокалипсисе 24 апреля 2021 15:25 Любава Грешнова: «Номинированные на «Оскар» фильмы должны воспитывать новое поколение» Любава Грешнова: «Номинированные на «Оскар» фильмы должны воспитывать новое поколение» 23 апреля 2021 17:37 «Поиск смыслов в бессмысленном обществе»: Режиссер Юрий Быков о премии «Оскар»-2021 «Поиск смыслов в бессмысленном обществе»: Режиссер Юрий Быков о премии «Оскар»-2021 23 апреля 2021 14:45 Об «Оскаре», «Майоре Громе» и недооцененных российских фильмах: интервью Сергея Горошко для «Киноафиши» Об «Оскаре», «Майоре Громе» и недооцененных российских фильмах: интервью Сергея Горошко для «Киноафиши» 20 февраля 2020 13:08 Интервью с режиссером Егором Кончаловским к премьере его приключенческой драмы «На Луне» Интервью с режиссером Егором Кончаловским к премьере его приключенческой драмы «На Луне»
Skillbox Holding выпустил документальный фильм, посвященный ресоциализации бывших заключенных Skillbox Holding выпустил документальный фильм, посвященный ресоциализации бывших заключенных Люди получают возможность вернуться к нормальной жизни, освоив востребованные ныне профессии.
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14 июля 2022 17:04
Мститель похищает дочь Александра Домогарова в трейлере сериала «Капкан на судью» Мститель похищает дочь Александра Домогарова в трейлере сериала «Капкан на судью» Закрученный детектив с многочисленными «скелетами в шкафах».
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13 июля 2022 12:28
В онлайн-кинотеатре KION выйдет военная драма Алексея Чадова «Своя война. Шторм в пустыне» В онлайн-кинотеатре KION выйдет военная драма Алексея Чадова «Своя война. Шторм в пустыне» Фильм является своеобразным продолжением «Войны» Алексея Балабанова.
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11 июля 2022 11:26
Объявлен состав жюри Всероссийского Конкурса комедии ТНТ и ГИТИС Объявлен состав жюри Всероссийского Конкурса комедии ТНТ и ГИТИС Лучший сценарий конкурса ляжет в основу сериала, который будет показан на ТНТ.
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5 июля 2022 12:49
Режиссер Яна Гладких обсудила с экспертами тему свободных отношений в сериале AMORE MORE Режиссер Яна Гладких обсудила с экспертами тему свободных отношений в сериале AMORE MORE 1 июня в летнем кинотеатре Summer Cinema by KION прошел показ финальных эпизодов сериала AMORE MORE. После просмотра состоялся паблик-ток с участием съемочной группы, экспертов в области сексологии, психологов, блогеров и кинокритиков. Модератором мероприятия стал известный писатель Александр Цыпкин.
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4 июля 2022 15:05
Тихон Жизневский раскрывает древнюю загадку в первом трейлере фильма «Либерея: Охотники за сокровищами» Тихон Жизневский раскрывает древнюю загадку в первом трейлере фильма «Либерея: Охотники за сокровищами» .Зрителей ждут увлекательные приключения в духе «Индианы Джонса».
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30 июня 2022 16:17
Федор Бондарчук и Валерий Тодоровский готовят сериал «Актрисы» по сценарию Паулины Андреевой Федор Бондарчук и Валерий Тодоровский готовят сериал «Актрисы» по сценарию Паулины Андреевой Шоу выйдет в онлайн-кинотеатрах «Кинопоиск» и Wink.
1 комментарий
29 июня 2022 16:12
Создатели «Последнего богатыря» намерены продолжать франшизу Создатели «Последнего богатыря» намерены продолжать франшизу Естественное решение, учитывая кассовый успех имеющихся трех фильмов.
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28 июня 2022 11:02
Режиссер Дмитрий Давыдов снимает в Якутии англоязычный фильм «Граница» Режиссер Дмитрий Давыдов снимает в Якутии англоязычный фильм «Граница» Производством и продвижением занимается «Кинологистика».
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24 июня 2022 14:24
Сериалы и фильмы канала ТНТ покажут в сети кинотеатров «Мираж Синема» Сериалы и фильмы канала ТНТ покажут в сети кинотеатров «Мираж Синема» Киносеть включает 150 кинозалов по всей стране.
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24 июня 2022 13:19
В Якутии при поддержке Минкульта стартовали съемки фильма «Белый пароход» В Якутии при поддержке Минкульта стартовали съемки фильма «Белый пароход» Зрителей ждет музыкальная драма с элементами мистики.
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23 июня 2022 14:06
По всей России в рамках Фестиваля уличного кино состоятся показы фильмов фестиваля «Короче» По всей России в рамках Фестиваля уличного кино состоятся показы фильмов фестиваля «Короче» В этом году мероприятие стартует 29 июня в Москве.
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23 июня 2022 13:12
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