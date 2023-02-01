Руперт Гринт уверен, что перезапуск «Гарри Поттера» в формате сериала непременно сработает

Руперт Гринт, исполнивший роль Рона Уизли в серии фильмов «Гарри Поттер», считает, что Warner Bros. следует перезапустить фэнтезийную франшизу в формате сериала. Своим мнением актер поделился в новом интервью для издания GQ Magazine UK:

«Я бы хотел, чтобы по «Гарри Поттеру» сделали телешоу. Я думаю, что такой проект непременно сработает. Уверен, что однажды фильмы все равно будут пересняты».

По словам Гринта, он очень гордится тем, что некогда стал одним из главных лиц франшизы, но в будущем хотел бы передать свою роль другому исполнителю:

«Мне кажется, что, позволив кому-то другому сыграть Рона, я создал бы важное ощущение преемственности в этой франшизе. Странно, что когда-то я смог так сильно прочувствовать этого героя, а потом именно меня выбрали, чтобы воплотить его на экране. Мне трудно его отпустить. Но я думаю, что это был бы правильный шаг».

Кроме того, актер признался, что во время съемок «Гарри Поттера и Кубка огня» у него был диагностирован тонзиллит (воспаление миндалин глотки), но приверженность своей работе и самоотдача долго не позволяли ему заняться лечением:

«Пока я снимался в фильмах, у меня просто не было времени заняться этим. Начиная с «Кубка огня» и заканчивая последними частями франшизы, я постоянно чувствовал себя плохо. Мои миндалины были просто огромными. Как только мы закончили съемки, я сразу удалил их. Это было одно из лучших решений в моей жизни».

В настоящее время Гринт занимается продвижением нового хоррора М. Найта Шьямалана «Стук в дверь», в котором он исполнил одну из главных ролей. Фильм выйдет на мировые экраны уже послезавтра, 3 февраля.