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Киноафиша Новости Российские сборы приблизились к показателю 2019 года, но до восстановления индустрии пока далеко

Российские сборы приблизились к показателю 2019 года, но до восстановления индустрии пока далеко

12 июля 2023 16:51
Российские сборы приблизились к показателю 2019 года, но до восстановления индустрии пока далеко

Представители рынка утверждают, что кинотеатры пока не могут добиться стабильного притока доходов.

По данным интернет-ресурса ЕАИС и журнала РБК, общий объемы кассовых сборов в России за первое полугодие 2023 года составил 23,9 млрд рублей. Эта сумма на 64% превосходит показатели российский киноиндустрии 2022 года и вплотную приближается к показателям предпандемийного 2019 года.

Журналисты отмечают, что 6,8 млрд рублей (около 28,5%) от общих сборов были заработаны семейной комедией «Чебурашка», ставшей самой кассовой картиной в истории отечественного проката. Еще приблизительно треть этой суммы была получена от нелегальных показов голливудских фильмов. Например, согласно данным «Бюллетеня кинопрокатчика», фантастический блокбастер «Аватар: Путь воды» заработал в российском прокате не менее 2,4 млрд рублей.

По словам руководителя сетей кинотеатров «Формула Кино» и «Синема Парк» Алексея Васясина, российский прокат постепенно приходит в себя от пережитого за последние четыре года шока, но говорить о полном восстановлении пока не приходится. Отечественная индустрия еще не может обеспечить кинотеатры крупными релизами в таких количествах, которые могли бы гарантировать им постоянный доход. Его слова подтвердили представитель сети «Люксор» Анна Татаренок и президент сети «Каро» Ольга Зинякова, отметившие, что их бизнесы до сих пор ощущают на себе последствия значительного падения посещаемости и недостаточных темпов роста.

При этом представители Министерстве культуры заявляют, что общий объем российских кассовых сборов в 2023 году может достигнуть 40 млрд рублей, а в 2024 году — выйти на устойчивый и стабильный рост. В ведомстве уверены, что на ситуацию в киноиндустрии сильно повлияет расширение господдержки.

Фото: Yellow, Black & White
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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