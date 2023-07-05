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Киноафиша Новости Российские онлайн-кинотеатры воспротивились идее нелегально показывать иностранные фильмы

Российские онлайн-кинотеатры воспротивились идее нелегально показывать иностранные фильмы

5 июля 2023 12:20
Российские онлайн-кинотеатры воспротивились идее нелегально показывать иностранные фильмы

По их мнению, принятие подобного закона навредит отечественным производителям контента.

По информации «Коммерсантъ», «Медиа-коммуникационный союз» («МКС») выступил против законодательной инициативы Госдумы о легализации показа пиратского контента в России.

Представители организации заявили, что в случае принятия подобного законопроекта иностранные компании могут окончательно разорвать все связи с российской киноиндустрией. По их мнению, этот шаг идет вразрез с интересами участников отечественного рынка. Кроме того, представители «МКС» отметили, что закон может привести к популяризации пиратского контента в стране и в конечном счете нанести серьезный удар по российским кинокомпаниям.

«Медиа-коммуникационный союз» — это отраслевая ассоциация, в состав которой входят крупнейшие компании российской медиаиндустрии, в том числе «Первый канал», «СТС Медиа», ВГТРК, «МегаФон», «МТС» и многие другие.

Законопроект, которому воспротивились представители «МКС», был внесен на рассмотрение в Госдуму в апреле. Он предполагает, что в России будет разрешен публичный показ зарубежных фильмов и сериалов без разрешения правообладателей, но с «выплатой вознаграждения». Ранее также стало известно, что Минцифры рассматривает возможность снять блокировку с части пиратских интернет-ресурсов при определенных условиях.

Фото: Pexels.com
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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