Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Россияне выбрали величайшие sci-fi фильмы в истории: Нолан в топ-3 – дважды!

Россияне выбрали величайшие sci-fi фильмы в истории: Нолан в топ-3 – дважды!

7 августа 2024 09:00
Россияне выбрали величайшие sci-fi фильмы в истории: Нолан в топ-3 – дважды!

В списке есть пару сюрпризов. 

Научная фантастика — один из старейших жанров кинематографа. Sci-fi фильмы выходили еще в эпоху немого кино, так что к 2024 году представители жанра исчисляются тысячами, если не десятками тысяч.

Конечно, выбрать только лучшие работы из подобного разнообразия фильмов кажется непосильной задачей, но в этом вполне могут помочь пользователи «Кинопоиска».

Россияне выбрали величайшие sci-fi фильмы в истории: Нолан в топ-3 – дважды!
Начало

Благодаря их оценкам мы смогли выделить 10 фильмов, которые можно назвать объективно лучшими в истории:

  • 10. Эффект бабочки, 2003 (8.2)
  • 9. Назад в будущее III, 1990 (8.2)
  • 8. Дюна: Часть вторая, 2024 (8.3)
  • 7. Назад в будущее II, 1989 (8.3)
  • 6. Терминатор 2: Судный день, 1991 (8.4)
  • 5. Матрица, 1999 (8.5)
  • 4. Темный рыцарь, 2008 (8.5)
  • 3. Интерстеллар, 2014 (8.5)
  • 2. Назад в будущее, 1985 (8.6)
  • 1. Начало, 2010 (8.7)

Да, согласно российским зрителям, аж три ленты Нолана можно назвать лучшими научно-фантастическими фильмами в истории. Но если «Начало» и «Интерстеллар» точно заслуживают подобного звания, то вопрос, почему «Темный рыцарь» вообще считается фантастикой, остается открытым.

Удивительно, но вся трилогия «Назад в будущее» также попала в топ-10: первые два фильма считаются классикой даже за рубежом, а вот третью часть франшизы Роберта Земекиса американцы обычно ругают. Возможно, пользователи «КП» так высоко оценивают похождения Дока и Марти на Диком Западе чисто из ностальгических побуждений.

Однако главный сюрприз этого списка находится в самом его начале: фильм «Эффект бабочки» с Эштоном Кутчером неожиданно попал на десятую строчку лучших sci-fi фильмов в истории. Сюжет о путешествиях во времени получил от западных пользователей IMDb всего 7.6 баллов, а вот россияне увидели в нем топовую научную фантастику с качеством выше, чем у «Чужого» или «Звездных войн».

Елена Королева
Елена Королева
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Зависшее напряжение: 7 триллеров, действие которых происходит в лифте Зависшее напряжение: 7 триллеров, действие которых происходит в лифте Читать дальше 2 сентября 2025
Люк Бессон в кинотеатрах и дома: в сентябре выйдут «Дракула» и еще 24 фильма режиссера Люк Бессон в кинотеатрах и дома: в сентябре выйдут «Дракула» и еще 24 фильма режиссера Читать дальше 1 сентября 2025
Что смотреть в сентябре: 11 главных премьер в кино и на стримингах Что смотреть в сентябре: 11 главных премьер в кино и на стримингах Читать дальше 1 сентября 2025
Другие среди нас: 7 художественных образов чужаков в кино Другие среди нас: 7 художественных образов чужаков в кино Читать дальше 29 августа 2025
Комедии, экшен, русский трэш: 10 мультижанровых фильмов о свадьбах Комедии, экшен, русский трэш: 10 мультижанровых фильмов о свадьбах Читать дальше 24 августа 2025
Иногда они возвращаются: 10 фильмов и сериалов об оживших мертвецах Иногда они возвращаются: 10 фильмов и сериалов об оживших мертвецах Читать дальше 22 августа 2025
Затерянные в золотом фонде: 8 советских шедевров, которые вы еще не видели Затерянные в золотом фонде: 8 советских шедевров, которые вы еще не видели Читать дальше 20 августа 2025
В тихом омуте: 10 сериалов о мистических событиях в маленьких городках В тихом омуте: 10 сериалов о мистических событиях в маленьких городках Читать дальше 18 августа 2025
Вспомнить всё: 11 фильмов и сериалов о потере памяти Вспомнить всё: 11 фильмов и сериалов о потере памяти Читать дальше 15 августа 2025
Из математики в кино: в чем феномен инди-режиссера Романа Михайлова Из математики в кино: в чем феномен инди-режиссера Романа Михайлова Читать дальше 13 августа 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше