Россияне выбрали величайшие sci-fi фильмы в истории: Нолан в топ-3 – дважды!

Научная фантастика — один из старейших жанров кинематографа. Sci-fi фильмы выходили еще в эпоху немого кино, так что к 2024 году представители жанра исчисляются тысячами, если не десятками тысяч.

Конечно, выбрать только лучшие работы из подобного разнообразия фильмов кажется непосильной задачей, но в этом вполне могут помочь пользователи «Кинопоиска».

Начало

Благодаря их оценкам мы смогли выделить 10 фильмов, которые можно назвать объективно лучшими в истории:

10. Эффект бабочки, 2003 (8.2)

9. Назад в будущее III, 1990 (8.2)

8. Дюна: Часть вторая, 2024 (8.3)

7. Назад в будущее II, 1989 (8.3)

6. Терминатор 2: Судный день, 1991 (8.4)

5. Матрица, 1999 (8.5)

4. Темный рыцарь, 2008 (8.5)

3. Интерстеллар, 2014 (8.5)

2. Назад в будущее, 1985 (8.6)

1. Начало, 2010 (8.7)

Да, согласно российским зрителям, аж три ленты Нолана можно назвать лучшими научно-фантастическими фильмами в истории. Но если «Начало» и «Интерстеллар» точно заслуживают подобного звания, то вопрос, почему «Темный рыцарь» вообще считается фантастикой, остается открытым.

Удивительно, но вся трилогия «Назад в будущее» также попала в топ-10: первые два фильма считаются классикой даже за рубежом, а вот третью часть франшизы Роберта Земекиса американцы обычно ругают. Возможно, пользователи «КП» так высоко оценивают похождения Дока и Марти на Диком Западе чисто из ностальгических побуждений.

Однако главный сюрприз этого списка находится в самом его начале: фильм «Эффект бабочки» с Эштоном Кутчером неожиданно попал на десятую строчку лучших sci-fi фильмов в истории. Сюжет о путешествиях во времени получил от западных пользователей IMDb всего 7.6 баллов, а вот россияне увидели в нем топовую научную фантастику с качеством выше, чем у «Чужого» или «Звездных войн».