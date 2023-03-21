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Роман Курцын возьмется за создание кино для детей

21 марта 2023 14:07
Роман Курцын возьмется за создание кино для детей

По словам актера, он не только снимется в фильмах для маленьких зрителей, но и выступит их продюсером.

Роман Курцын заявил о том, что в будущем планирует вплотную заняться созданием кино для детей. Выступая в эфире «Детского радио», он сказал, что намерен погрузиться в разработку проектов для маленьких зрителей не только как актер, но и как продюсер:

«Открою секрет. Скоро я буду сниматься в одном детском фильме про животных. Детям он, безусловно, понравится. Также начинаю осваивать профессию продюсера, и обещаю, что в этом качестве сделаю детское кино».

Кроме того, Курцын поделился подробностями работы над мультфильмом «Коты Эрмитажа», который выйдет в российский прокат уже послезавтра, 23 марта. В картине актер озвучил главного героя, кота Винсента, случайно попавшего в Эрмитаж с необитаемого острова. По пути в Санкт-Петербург Винсент знакомится с мышонком Морисом (Диомид Виноградов), который вскоре становится его близким другом. Однако коты-хранители Эрмитажа не питают к Морису теплых чувств, поэтому Винсент вынужден постоянно прятать своего друга, чтобы его не съели.

По словам Курцына, ему далеко не сразу удалось убедить продюсеров проекта взять себя на озвучку Мориса. Создатели «Котов Эрмитажа» были уверены, что актер, обладающий сильным брутальным голосом, не подходит на роль молодого кота. Однако благодаря упорству и высокому мастерству он изменил их мнение.

Под конец интервью Курцын упомянул о созданной им в Ярославле детской школе каскадеров. Это заведение является первой в России организацией, профессионально обучающей детей для съемок трюков в кино и для трюковых шоу. Актер сказал, что в стенах школы дети учатся выполнять сложные задачи, в том числе симулировать драки, падения и горение.

Фото: Legion-Media
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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