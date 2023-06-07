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Киноафиша Новости Роботы сражаются за судьбу Земли в финальном трейлере «Трансформеров: Восхождение Звероботов»

Роботы сражаются за судьбу Земли в финальном трейлере «Трансформеров: Восхождение Звероботов»

7 июня 2023 12:01
Роботы сражаются за судьбу Земли в финальном трейлере «Трансформеров: Восхождение Звероботов»

Премьера новой главы франшизы состоится послезавтра.

Студия Universal представила финальный трейлер блокбастера «Трансформеры: Восхождение Звероботов».

Действие разворачивается в 1990-х годах. По сюжету, на Землю нападает могущественное существо Юникрон, которое захватывает и пожирает все планеты на своем пути. Ради победы над космическим завоевателем Автоботы объединяют силы с трансорфмерами Максималами, способными превращаться в гигантских зверей. Стремясь уничтожить соперников, Юникрон выпускает на Землю своих приспешников Террорконов, также способных перевоплощаться в опасных металлических хищников. Стороны вступают в масштабную битву, которая охватывает самые разные уголки планеты, от Нью-Йорка до Мачу-Пикчу. В центре этой борьбы оказываются двое самых обычных людей — археологи Елена Уоллес (Доминик Фишбэк) и Ной Диаз (Энтони Рамос).

Режиссером картины выступил Стивен Кейпл — младший, наиболее известный по спортивной драме «Крид 2» и сериалу «Повзрослевшие». Сценарий был написан Джоби Харольдом, ранее работавшим над хоррором «Армия мертвецов» и шоу «Оби-Ван Кеноби».

Премьера «Трансформеров: Восхождение Звероботов» состоится 9 июня.

Фото: Universal Pictures
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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