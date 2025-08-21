Робин Райт враждует с Оливией Кук в трейлере сериала «Девушка моего сына»

Меню
21 августа 2025 17:26
Мать подозревает, что в ее семью проникла хитроумная манипуляторша.

Стрим-сервис Amazon Prime Video выпустил трейлер психологической драмы «Девушка моего сына» во главе с Оливией КукДом Дракона») и Робин РайтФоррест Гамп»). Сезон будет включать шести эпизодов. Все они выйдут 10 сентября.

Райт воплотила состоятельную женщину по имени Лора, у которой, как кажется, жизнь сложилась как нельзя лучше. Она построила успешную карьеру, у нее есть любящий муж и ее драгоценный сын Дэниэл (Лори Дэвидсон). Идиллия начинает рушиться, когда Дэниэл приводит домой свою новую девушку Черри (Кук), в которой он души не чает. Познакомившись с избранницей сына, Лора вскоре начинает подозревать, что Черри замышляет что-то недоброе.

Действительно ли девушка манипулирует Дэниэлом ради достижения корыстных целей, или же это все параноидальные страхи Лоры, которая не хочет ни с кем делить Дэниэла? Правда зависит от того, с какой точки зрения посмотреть.

Райт также выступает режиссером сериала вместе с Андреа Харкин. Шоу основано на одноименном романе британской писательницы Мишель Франсис. Над адаптированным сценарием работали Наоми Шелдон, Габби Эшер и другие авторы.

Фото: Amazon Prime Video
Юрий Волошин
Юрий Волошин
