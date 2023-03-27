Роберт Паттинсон и Роберт Дауни — младший снимутся в новом фильме от режиссера «Не смотрите наверх»

Создатель «Не смотрите наверх», «Власти» и «Игры на понижение» Адам МакКей сейчас готовится к съемкам нового полнометражного проекта — сатирического триллера «Средний рост, среднее телосложение» (Average Height, Average Build). По данным The Hollywood Reporter, на ведущие роли претендуют Роберт Паттинсон, Роберт Дауни — младший, Эми Адамс, Форест Уитакер и Даниэль Дедуайлер.

Главный герой истории — серийный убийца, который через политическое лобби пытается изменить законы в свою пользу. Персонаж хочет сделать так, чтобы убивать невиновных стало проще, а наказание в случае неудачи было мягче. В прошлых своих фильмах МакКей иронизировал на темы экономики, телевидения и экологии.

Протагониста сыграет Паттинсон, а какие образы отведены остальным, пока не уточняется. Из упомянутых лишь Адамс ранее сотрудничала с постановщиком. По информации инсайдеров, в оригинальном сценарии МакКея очень много персонажей. Предполагается, что их роли также сыграют известные артисты.

Кинематографист планирует приступить к съемкам в Бостоне ориентировочно в конце лета. Оператором выступит Тодд Банхазл («Время побеждать: Расцвет династии Лейкерс», «Стриптизерши»). Сейчас МакКей ищет финансирование, но голливудские студии пока не проявляют большой заинтересованности по ряду причин. На производство потребуется большой бюджет. Кроме того, задействованным талантам придется заплатить внушительные гонорары, а политическая сатира сейчас не самая коммерческая тематика в кино. Со стримингами переговоров пока что не было.