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Киноафиша Новости Роберт Де Ниро весело проводит выходные в трейлере комедии «О моем отце»

Роберт Де Ниро весело проводит выходные в трейлере комедии «О моем отце»

27 февраля 2023 11:45
Роберт Де Ниро весело проводит выходные в трейлере комедии «О моем отце»

Премьера фильма об отчаянных попытках устроить приличный семейный отдых состоится в конце мая.

Кинокомпания Lionsgate представила трейлер семейной комедии «О моем отце». Главные роли в фильме исполнили Себастьян Манискалко («Зеленая книга»), Роберт Де Ниро («Ирландец»), Лесли Бибб («Законопослушный гражданин»), Ким Кэтролл («Секс в большом городе») и Андерс Холм («Изобретая Анну»).

В центре сюжета — Себастьян (Манискалко), который принимает непростое решение пригласить своего итальянского отца-иммигранта Сальво (Де Ниро) на совместный семейный ужин с богатыми родителями своей невесты Элли (Бибб) по случаю американского Дня независимости. Родственники Элли оказываются на удивление добрыми, заботливыми и поддерживающими людьми, в то время как Себастьян вынужден постоянно краснеть из-за странных выходок и несколько черствого нрава Сальво. Однако, несмотря на все различия, две группы изо всех сил продолжают искать способ найти общий язык и стать настоящей семьей.

Режиссером фильма выступила Лорра Террузо, наиболее известная по картине «Шаг за шагом». Сценарий написали Манискалко, который является весьма успешным комиком, и Остин Эрл («Санты-Клаусы»).

«О моем отце» выйдет на экраны 26 мая 2023 года.

Фото: Lionsgate
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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