Ричард Армитедж заводит роман с невестой своего сына в трейлере сериала «Одержимость»

Стриминговый сервис Netflix выпустил трейлер четырехсерийного эротического триллера «Одержимость» о мужчине, который заводит роман с невестой своего сына. Главные роли в мини-сериале сыграли звезда трилогии «Хоббит» Ричард Армитедж и Чарли Мерфи, известная по шоу «Последнее королевство».

В центре сюжета — уважаемый лондонский хирург Уильям (Армитедж), у которого есть жена Ингрид (Индира Варма) и взрослый сын Джей (Риш Шах). Молодой человек приглашает на семейный ужин свою новую возлюбленную Анну (Мерфи). В ходе знакомства между девушкой и отцом ее парня неожиданно возникает эротическая искра. Вскоре взаимное притяжение Уильяма и Анны только усиливается, так что они больше не в состоянии контролировать себя. Это перерастает в безрассудную страсть, которая может сыграть роковую роль в их судьбах.

В основу шоу лег роман Жозефины Харт 1991 года, ранее экранизированный в психологической мелодраме «Ущерб» (1992) с участием Джереми Айронса и Жюльет Бинош. Сценарий новой версии написали Морган Ллойд Малкольм («Допрос Лео и Лизы») и Бенджи Уолтерс («Крестики-нолики»). Режиссерами выступили Лиза Баррос Д’Са и Глен Лейберн, до этого снявшие романтическую драму «Обыкновенная любовь» (2019) с Лиамом Нисоном и Лесли Мэнвилл. В остальной каст вошли Сонера Энджел, Анил Гаутам, Мэрион Бэйли, Франческа Найт, Керим Хассан, Виктор Понтекорво, Грег Барнетт, Селин Абрахамс, Летти Томас, Эдвард Хьюз и Пиппа Беннетт-Уорнер.

Премьера «Одержимости» состоится 13 апреля.