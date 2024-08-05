Режиссерские версии «Мятежной Луны» Зака Снайдера совсем не такие, как оригинальные фильмы — в плохом смысле

Обновленные версии фильмов провальной франшизы Нетфликса сделали ее еще более противоречивой, чем ранее.

Космическая опера Зака Снайдера “Мятежная Луна” продолжает наводить шум в Сети даже спустя несколько месяцев после официального релиза фильмов — все потому, что режиссер предпринял еще одну попытку превратить свой провал во что-то успешное, выпустив режиссерские версии обеих картин.

Надо признать, обновление и правда значительно изменило положение дел для франшизы, будущее которой все еще находится под большим вопросом, — только далеко не все изменения могут потенциально пойти ей на пользу.

Спустя некоторое время после того, как их разнесли и критики, и зрители, “Мятежная Луна, часть 1: Дитя огня” и “Мятежная Луна, часть 2: Оставляющая шрамы” внезапно удостоились весомой дозы похвалы с выходом режиссерских версий, получив 33% и 67% одобрения от критиков и аудитории соответственно.

Киноманам такие цифры могут показаться сомнительным показателем успеха, однако, если учесть изначальные 22% и 15%, которые впоследствии ухватили оригинальные картины, обновленные данные действительно могут стать для Снайдера настоящим поводом для праздника.

Тем не менее, жестокая критика последних работ режиссера так никуда и не ушла. Хотя новые версии фильмов и не провалились с таким же громким треском, они все же добавили новые поводы для обсуждений в интернете — в частности, многие киноманы и профессиональные критики отмечают, что картины обзавелись новыми плоскими персонажами, не приносящими ничего ценного в сюжет.

Так, франшиза стала длиннее на целых 2 часа, вот только даже это не помогло истории стать хотя бы немного глубже.