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Киноафиша Новости Режиссер «Винни-Пуха: Кровь и мед» хотел бы снять хоррор-версию «Черепашек-ниндзя»

Режиссер «Винни-Пуха: Кровь и мед» хотел бы снять хоррор-версию «Черепашек-ниндзя»

20 февраля 2023 15:50
Режиссер «Винни-Пуха: Кровь и мед» хотел бы снять хоррор-версию «Черепашек-ниндзя»

Также постановщик мечтает о кровавом переосмыслении «Телепузиков».

Создатель слэшера «Винни-Пух: Кровь и мед» Рис Фрейк-Уотерфилд не планирует останавливаться на достигнутом результате и уже с энтузиазмом смотрит в будущее. Сейчас кинематографист работает над хоррор-переосмыслениями Питера Пэна и олененка Бэмби, но его амбиции выходят далеко за пределы сказок. В интервью Сollider Фрейк-Уотерфилд заявил, что с огромным удовольствием снял бы хоррор-версию «Черепашек-ниндзя». Если бы все зависело только от него, он обязательно бы взялся еще и за «Телепузиков»:

«Я в восторге от «Черепашек-ниндзя» и мне кажется, что в их истории есть некий жуткий подтекст. Они ведь полулюди и получерепахи в одном лице, проживающие в глубинах канализации. У них есть крыса-предводитель, за которой они следуют. Еще они постоянно выходят на поверхность с холодным оружием [смеется]. Все это только вызревает в моей голове, но я бы с удовольствием взялся бы за такой материал. К примеру, мне бы очень хотелось, чтобы они кого-нибудь прирезали в переулке, а потом скормили своей крысе-королю в качестве начинки для пиццы. Надеюсь, я смогу заполучить авторские права, но, честно говоря, не уверен. А вообще, я бы еще хотел сделать кровавую версию «Телепузиков».

Фрейк-Уотерфилд смог снять «Винни-Пуха:Кровь и мед» благодаря закону об авторском праве, согласно которому в прошлом году литературный первоисточник Алана Милна получил статус общественного достояния. С «Черепашками-ниндзя» и «Телепузиками» такое в ближайшие годы точно не произойдет, поэтому у режиссера очень мало шансов на реализацию своих задумок.

«Винни-Пух: Кровь и мед» вышел в российский прокат 16 февраля.

Фото: Legion-Media
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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