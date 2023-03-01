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Киноафиша Новости Режиссер нескольких частей «Форсажа» Джастин Лин возвращается к съемкам инди-кино

Режиссер нескольких частей «Форсажа» Джастин Лин возвращается к съемкам инди-кино

1 марта 2023 16:38
Режиссер нескольких частей «Форсажа» Джастин Лин возвращается к съемкам инди-кино

Постановщик экранизирует историю путешественника.

Режиссер нескольких частей «Форсажа» и «Стартрека: Бесконечность» Джастин Лин, в прошлом году покинувший десятую часть скоростной франшизы из-за творческих разногласий, определился с дальнейшими планами. Согласно Deadline, Лин возглавит съемки инди-ленты «Последние дни Джона Аллена Чау». В основу проекта ляжет реальная история, описанная в статье Outside Magazine за авторством Алекса Перри. Сценарий по мотивам статьи написал Бен Рипли («Исходный код»).

В центре сюжета — путешественник Джон Аллен Чау. Он был глубоко убежден, что обязан помочь неконтактному племени Северного Сентинельского острова. Они проживали в тропиках и отвергали любое взаимодействие со всеми культурами и в целом с цивилизацией. Чтобы помочь аборигенам, мужчина решил обратить их в свою веру и отправился в изнурительное приключение. Пробираясь через дебри дикой природы, Чау также пытался найти ответы на вопросы о собственной идентичности.

Лин давно хотел вернуться к своим корням и снять что-нибудь недорогое, поэтому, как только проект получил финансирование, режиссер сразу же вместил его в свой рабочий график. Съемки начнутся весной этого года.

Параллельно Лин прикреплен в качестве постановщика к игровой экранизации манги «Ванпанчмен» от Sony Pictures. По данным инсайдеров, в ближайшие недели будет готов черновой вариант сценария. Студия надеется, что режиссер возьмется за «Ванпанчмена» сразу после завершения работы над «Последними днями Джона Аллена Чау».

Фото: Legion-Media
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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