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Киноафиша Новости Режиссер Нэнси Майерс объяснила название своего предстоящего фильма Paris Paramount

Режиссер Нэнси Майерс объяснила название своего предстоящего фильма Paris Paramount

20 марта 2023 16:08
Режиссер Нэнси Майерс объяснила название своего предстоящего фильма Paris Paramount

Название отсылает к цитате знаменитого постановщика.

Создательницы многочисленных хитовых голливудских ромкомов Нэнси Майерс («Чего хотят женщины») задумала новый амбициозный проект, который должен стать самым масштабным в ее карьере. Режиссер собирается снять дорогостоящую романтическую комедию «Париж Парамаунт» (Paris Paramount), в которую она уже привлекла Скарлетт Йоханссон, Пенелопу Крус, Оуэна Уилсона и Майкла Фассбендера. Изначально переговоры о финансировании она вела с потоковым сервисом Netflix, согласившемся выделить ей на производство $130 млн. Потом выяснилось, что сделка со стримером сорвалась, так как Майерс потребовала к бюджету дополнительные $20 млн.

Все это грозило закрытием фильма, однако Майерс нашла альтернативный вариант. В данный момент она пытается договориться с руководством Warner Bros., но получится ли у нее это, покажет лишь время. Пока вопросы решаются, постановщица решила объяснить в соцсетях смысл названия ленты. «Париж Парамаунт» — это отсылка к крылатой фразе легендарного режиссера Эрнста Любича («Магазинчик за углом», «Ниночка»), сказанной драматургу Гарсону Канину:

«Я был в Париже во Франции и в Париже на Парамаунт. На мой вкус, Париж на Парамаунт лучше».

Вот же пояснение Майерс:

«О моем новом фильме было уже много написано. Но есть одна деталь, которую я могу легко прояснить — это название «Париж Парамаунт». Это отсылка к цитате блестящего комедийного режиссера (осмелюсь заявить — создателя жанра «ромком») Эрнста Любича. Это кино о группе людей, снимающих фильм, а также о магии и тайне того, что мы создаем. Любич высказался по этому поводу лучше всех».

Сюжет предстоящего фильма вдохновлен личной жизнь Нэнси Майерс. Главные герои — женщина-режиссер и продюсер, которые когда-то были парой, но потом расстались. Однажды судьба сводит их на съемках нового совместного фильма. В условиях рабочего хаоса между ними вновь вспыхивают былые чувства.

Изначально предполагалось, что съемки начнутся летом этого года, но если будут задержки, то фильм может потерять кого-то из членов звездного актерского состава.

Фото: Legion-Media
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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