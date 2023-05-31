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Киноафиша Новости Режиссер «Флэша» подчеркнул, что Эзра Миллер не будет заменен в потенциальном сиквеле

Режиссер «Флэша» подчеркнул, что Эзра Миллер не будет заменен в потенциальном сиквеле

31 мая 2023 14:04
Режиссер «Флэша» подчеркнул, что Эзра Миллер не будет заменен в потенциальном сиквеле

Андрес Мускетти считает, что лучше Миллера с ролью не справится никто.

Из-за прошлых проблем Эзры Миллера его экранное будущее в качестве Флэша оказалось под большим сомнением. На фоне череды скандалов в какой-то момент студия Warner Bros. даже рассматривала рекаст звезды, но ситуацию все же удалось урегулировать. Теперь многих интересует, что будет дальше. В недавнем комментарии для The Discourse режиссер супергеройского блокбастера Андрес Мускетти заявил, что если у его кинокомикса будет сиквел, то Миллер оставит за собой главную роль:

«Если сиквел произойдет, то он останется. Сомневаюсь, что есть кто-либо, кто мог бы сыграть этого персонажа так же хорошо, как он. Другие воплощения Флэша чудесны, но у нас конкретное видение, а он великолепно справился с ролью. Как вы отметили, в картине присутствуют две версии Барри — в каждой ощущается, словно герой был специально создан для него».

Сестра постановщика и сопродюсер ленты Барбара Мускетти добавила:

«Эзра блестяще справился с задачей. На площадке он был самым преданным делу и самым профессиональным актером. Он полностью отдался роли — физически, творчески, эмоционально. Он были абсолютно неподражаем».

Премьера «Флэша» состоится 16 июня. Картина является своеобразным мостиком к новой киновселенной DC, которой с этого года руководят режиссер Джеймс Ганн и продюсер Питер Сафран.

Фото: Legion-Media
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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