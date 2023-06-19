Режиссер Джеймс Мэнголд рассказал о своем особом подходе к образам Росомахи и Индианы Джонса

Режиссер Джеймс Мэнголд поделился секретами своей работы с такими знаковыми персонажами, как Росомаха и Индиана Джонс. В новом интервью для Collider постановщик фильмов «Логан» и «Индиана Джонс и колесо судьбы» сказал, что всегда придерживается одного принципа:

«Я пытаюсь привнести в фильм собственные гуманистические представления о том, кем является его главный герой и с чем он борется. Не важно, говорим ли мы о фильмах про крестоносцев в плащах, о кинокомиксах наподобие «Людей Икс» или о франшизе «Индиана Джонс». Всегда действует один принцип: это фильм о герое, культовом герое, который обладает какими-то уникальными суперспособностями. Но что действительно вдохновило меня снять картины о Росомахе и Индиане Джонсе, так это то, что у них обоих, помимо суперсил, есть и суперобязанности. У них есть свои недостатки. У них есть свои сожаления».

Мэнголд выделил еще одно важное сходство между «Логаном» и пятой частью «Индианы Джонса»:

«Безусловно, сходство между этими двумя фильмами мне видится в том, что они застают своих главных героев в тот момент, когда уловки, которые помогали им раньше, больше не работают. Мир изменился. Это ощущение есть в «Логане», но это применимо и к «Индиане Джонсу и колесу судьбы», в котором вы видите семидесятилетнего Джонса, дожившего до времен модернизма, рок-н-ролла, высадки на Луну, страха ядерного удара и войны во Вьетнаме. Это другая эпоха, отличная от ясных и простых 1930-х годов, когда свободный мир объединился, чтобы дать отпор нацизму. Это совсем другая среда. Аналогичным образом и Росомаха попадает в эпоху, когда его сила уже не так велика, как прежде. Это делает персонажа уязвимым, это заставляет его отправиться в путешествие».

«Индиана Джонс и колесо судьбы» выйдет в мировой прокат 30 июня.