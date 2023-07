Режиссер «Дня независимости» и «Звездных врат» запускает свою самую амбициозную франшизу

Известный режиссер и продюсер Роланд Эммерих сообщил о том, что приступил к разработке одного из самых амбициозных проектов в свой карьере — мультимедийной фантастической франшизы Space Nation («Космическая нация»), которая будет включать в себя сериал и онлайн-игру. Вместе с анонсом он также представил несколько кадров из предстоящей игры.

Согласно описанию игры, получившей название Space Nation Online, пользователям предстоит взять под контроль капитанов звездолетов и отправиться в эпическое путешествие, чтобы разгадать тайны скопления Теликос. Действие развернется в яркой вселенной, населенной разнообразными инопланетными расами и управляемой тремя фракциями с собственными идеологиями и целями.

Игра заложит основу франшизы, которая затем получит развитие в серале и других проектах. В разработке Space Nation Online участвуют знаменитые геймдизайнеры Джером Ву (World of Warcraft) и Тони Тэнг (Warframe).

Эммерих наиболее известен по масштабным блокбастерам «День независимости», «Послезавтра» и «Звездные врата». Помимо Space Nation, в ближайшем будущем режиссер выпустит сериал Those About To Die («Идущие на смерть») с Энтони Хопкинсом, посвященный гладиаторским боям Древнего Рима.