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Киноафиша Новости Режиссер «Дня независимости» и «Звездных врат» запускает свою самую амбициозную франшизу

Режиссер «Дня независимости» и «Звездных врат» запускает свою самую амбициозную франшизу

30 июня 2023 14:50
Режиссер «Дня независимости» и «Звездных врат» запускает свою самую амбициозную франшизу

Она будет состоять из онлайн-игры и связанного с ней сериала.

Известный режиссер и продюсер Роланд Эммерих сообщил о том, что приступил к разработке одного из самых амбициозных проектов в свой карьере — мультимедийной фантастической франшизы Space Nation («Космическая нация»), которая будет включать в себя сериал и онлайн-игру. Вместе с анонсом он также представил несколько кадров из предстоящей игры.

Режиссер «Дня независимости» и «Звездных врат» запускает свою самую амбициозную франшизу

Режиссер «Дня независимости» и «Звездных врат» запускает свою самую амбициозную франшизу

Режиссер «Дня независимости» и «Звездных врат» запускает свою самую амбициозную франшизу

Согласно описанию игры, получившей название Space Nation Online, пользователям предстоит взять под контроль капитанов звездолетов и отправиться в эпическое путешествие, чтобы разгадать тайны скопления Теликос. Действие развернется в яркой вселенной, населенной разнообразными инопланетными расами и управляемой тремя фракциями с собственными идеологиями и целями.

Режиссер «Дня независимости» и «Звездных врат» запускает свою самую амбициозную франшизу

Режиссер «Дня независимости» и «Звездных врат» запускает свою самую амбициозную франшизу

Игра заложит основу франшизы, которая затем получит развитие в серале и других проектах. В разработке Space Nation Online участвуют знаменитые геймдизайнеры Джером Ву (World of Warcraft) и Тони Тэнг (Warframe).

Эммерих наиболее известен по масштабным блокбастерам «День независимости», «Послезавтра» и «Звездные врата». Помимо Space Nation, в ближайшем будущем режиссер выпустит сериал Those About To Die («Идущие на смерть») с Энтони Хопкинсом, посвященный гладиаторским боям Древнего Рима.

Фото: Sam Coley; Collider
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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