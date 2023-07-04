Режиссер Чад Стахелски ответил, состоится ли «Джон Уик 5»

«Джон Уик 4» стал не только наиболее оцененным фильмом франшизы с Киану Ривзом, но еще и самым кассовым, заработав в прокате свыше $430 млн, поэтому разговоры о потенциальной пятой главе киносерии появились буквально сразу же после релиза. Если продюсеры и руководители студии Lionsgate смотрят в будущее с оптимизмом, не сомневаясь, что следующая часть состоится, то режиссер экшен-саги Чад Стахелски в этом плане гораздо более сдержан. В недавнем разговоре с журналом Empire постановщик постарался честно объяснить ситуацию:

«Откровенно говоря, не знаю. Очевидно, что Lionsgate заинтересована расширять киновселенную «Джона Уика». Да и для режиссера тоже здорово иметь под рукой востребованную франшизу. Пока что я не придумал подход. Но может случиться так, что завтра утром я проснусь, и у меня появится в голове крутая идея, после чего я созвонюсь с Киану. Или же он предложит мне нечто интересное, что сразу же запустит процесс: «Боже, мы обязаны это сделать прямо сейчас». У меня в голове уже есть сформированные сцены, экшен-концепты, которые мы не реализовали, но очень хочется. Если мы все же вернемся, то не интересно повторяться. Нужно готовиться и становиться лучше».

Следующим проектом в рамках франшизы станет трехсерийный приквел «Континенталь», который выйдет на сервисе Peacock в сентябре, а в июне 2024 года состоится премьера спин-оффа с Аной де Армас «Балерина», где также появится герой Киану Ривза.