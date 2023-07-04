Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Чарли и фантастическая четверка" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Режиссер Чад Стахелски ответил, состоится ли «Джон Уик 5»

Режиссер Чад Стахелски ответил, состоится ли «Джон Уик 5»

4 июля 2023 13:10
Режиссер Чад Стахелски ответил, состоится ли «Джон Уик 5»

Постановщику не хочется повторяться.

«Джон Уик 4» стал не только наиболее оцененным фильмом франшизы с Киану Ривзом, но еще и самым кассовым, заработав в прокате свыше $430 млн, поэтому разговоры о потенциальной пятой главе киносерии появились буквально сразу же после релиза. Если продюсеры и руководители студии Lionsgate смотрят в будущее с оптимизмом, не сомневаясь, что следующая часть состоится, то режиссер экшен-саги Чад Стахелски в этом плане гораздо более сдержан. В недавнем разговоре с журналом Empire постановщик постарался честно объяснить ситуацию:

«Откровенно говоря, не знаю. Очевидно, что Lionsgate заинтересована расширять киновселенную «Джона Уика». Да и для режиссера тоже здорово иметь под рукой востребованную франшизу. Пока что я не придумал подход. Но может случиться так, что завтра утром я проснусь, и у меня появится в голове крутая идея, после чего я созвонюсь с Киану. Или же он предложит мне нечто интересное, что сразу же запустит процесс: «Боже, мы обязаны это сделать прямо сейчас». У меня в голове уже есть сформированные сцены, экшен-концепты, которые мы не реализовали, но очень хочется. Если мы все же вернемся, то не интересно повторяться. Нужно готовиться и становиться лучше».

Следующим проектом в рамках франшизы станет трехсерийный приквел «Континенталь», который выйдет на сервисе Peacock в сентябре, а в июне 2024 года состоится премьера спин-оффа с Аной де Армас «Балерина», где также появится герой Киану Ривза.

Фото: Lionsgate
Александр Цикалов
Александр Цикалов
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Все без ума от «Зимородка»: 7 интересных фактов о нашумевшем турецком сериале Все без ума от «Зимородка»: 7 интересных фактов о нашумевшем турецком сериале Читать далее 3 июля 2023
Серия фантастических историй: вышел трейлер фильма-антологии «Космос. Смерть. Роботы» Серия фантастических историй: вышел трейлер фильма-антологии «Космос. Смерть. Роботы» Читать далее 4 июля 2023
Джеки Чан на драйве: Киноафиша приглашает на показ фильма «Круче некуда» Джеки Чан на драйве: Киноафиша приглашает на показ фильма «Круче некуда» Читать далее 3 июля 2023
Мнения критиков и рядовых зрителей о третьем сезоне «Ведьмака» разделились Мнения критиков и рядовых зрителей о третьем сезоне «Ведьмака» разделились Читать далее 4 июля 2023
Дэниэл Рэдклифф заявил, что совершенно не стремится принять участие в сериале «Гарри Поттер» Дэниэл Рэдклифф заявил, что совершенно не стремится принять участие в сериале «Гарри Поттер» Читать далее 5 июля 2023
Смотрите, не пропустите: 9 нашумевших фильмов первой половины 2023 года, которые уже есть в сети Смотрите, не пропустите: 9 нашумевших фильмов первой половины 2023 года, которые уже есть в сети Читать далее 4 июля 2023
Вампир Петр Натаров стремится остаться человеком в трейлере второго сезона «Пищеблока» Вампир Петр Натаров стремится остаться человеком в трейлере второго сезона «Пищеблока» Читать далее 3 июля 2023
Вышел дублированный трейлер боевика «Круче некуда» с Джеки Чаном и Джоном Синой Вышел дублированный трейлер боевика «Круче некуда» с Джеки Чаном и Джоном Синой Читать далее 3 июля 2023
Вышел трейлер документального фильма об эскорт-индустрии «Жизнь по вызову. Док» Вышел трейлер документального фильма об эскорт-индустрии «Жизнь по вызову. Док» Читать далее 4 июля 2023
От «Зловещих мертвецов» до «Чужих»: хоррор-сиквелы, превзошедшие оригиналы От «Зловещих мертвецов» до «Чужих»: хоррор-сиквелы, превзошедшие оригиналы Читать далее 3 июля 2023
Related video
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше