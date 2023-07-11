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Киноафиша Новости Рэйн Уилсон признался, что был несчастен, снимаясь в «Офисе»

Рэйн Уилсон признался, что был несчастен, снимаясь в «Офисе»

11 июля 2023 16:03
Рэйн Уилсон признался, что был несчастен, снимаясь в «Офисе»

По словам актера, он не мог насытиться своим успехом и постоянно жаждал большего.

Рэйн Уилсон поведал, что чувствовал себя несчастным во время съемок в культовом комедийном сериале «Офис». В недавнем выступлении на подкасте Club Random Билла Мара актер сказал, что долгое время отказывался замечать собственную удачу:

«Во времена съемок «Офиса» я провел несколько лет, ощущая себя по большей части несчастным. Мне всего было недостаточно. Сейчас я понимаю, что мне посчастливилось сниматься в популярном шоу, которое ежегодно получало номинации на «Эмми», зарабатывать кучу денег, работать со Стивом Кареллом, Дженной Фишер и Джоном Красински, а также с таким потрясающим сценаристом и режиссером, как Пол Фиг. Я участвовал в создании одного из лучших сериалов. Людям оно нравилось. Но мне оно не нравилось».

По словам Уилсона, он постоянно злился на себя за то, что не стал кинозвездой:

«Я думал: «Почему я не кинозвезда? Почему я не следующий Джек Блэк или следующий Уилл Феррелл? Почему у меня нет шикарной карьеры в кино? Почему у меня нет контрактов на миллионы долларов?» Я зарабатывал сотни тысяч, но хотел миллионы. Я был телезвездой, но хотел быть кинозвездой. Опять же, мне всего было недостаточно».

В конце речи актер предположил, что в нем просто говорил древний инстинкт, который помог человечеству выжить через стремление к большему.

Фото: Legion-Media
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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