Рэйф Файнс сыграет главную роль в новой экранизации «Одиссеи» Гомера

Объявленная в прошлом году приключенческая драма «Возвращение», которая станет экранизацией эпической поэмы Гомера «Одиссея», близится к этапу съемок. Как передает портал Collider, права на североамериканский прокат проекта приобрела компания Bleecker Street. Съемки стартуют весной.

Ведущие роли в предстоящем фильме сыграют Рэйф Файнс и Жюльет Бинош — для актеров это будет первый совместный проект со времен «Английского пациента» (1996). Третий ключевой образ воплотит Чарли Пламмер, запомнившийся по криминальной драме Ридли Скотта «Все деньги мира».

Согласно официальному синопсису, изможденного до неузнаваемости Одиссея (Файнс) прибивает к берегам Итаки после двадцатилетнего отсутствия. Теперь царь наконец-то вернулся домой, однако в его королевстве многое поменялось с тех пор, как он ушел сражаться в Троянской войне. Любимая супруга главного героя, Пенелопа (Бинош), теперь является узницей собственного дома, так как ее преследуют многочисленные женихи, жаждущие занять опустевший трон. Выросшему без отца Телемаху (Пламмер) из-за ухажеров матери с некоторых пор угрожает смертельная опасность, так как он является препятствием в их желании заполучить царское место. Да и сам Одиссей уже далеко не тот, каким был раньше и каким помнит его народ — теперь он побитый ужасами войны человек. Чтобы обрести былое величие, необходимое для спасения своей семьи и возвращения потерянной любви, он должен будет встретиться лицом к лицу со своим прошлым.

Постановкой фильма займется номинант на премию «Оскар» Уберто Пазолини («Остановившаяся жизнь»). Сценарий вместе с режиссером написали Эдвард Бонд («Фотоувеличение») и Джон Колли («Хозяин морей: На краю Земли»). Съемки «Возвращения» пройдут в Греции и Италии.