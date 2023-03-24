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Киноафиша Новости Рэйчел Зеглер, Джейден Мартелл и другие сыграют в комедийном фильме-катастрофе от студии A24

Рэйчел Зеглер, Джейден Мартелл и другие сыграют в комедийном фильме-катастрофе от студии A24

24 марта 2023 13:35
Рэйчел Зеглер, Джейден Мартелл и другие сыграют в комедийном фильме-катастрофе от студии A24

Над проектом работает компания, создавшая спецэффекты для «Аватара» и «Властелина колец».

Звезда ремейка «Вестсайдской истории» и недавнего кинокомикса DC «Шазам! Ярость богов» Рэйчел Зеглер подписалась на участие в новом проекте. Согласно Deadline, актриса вошла в актерский состав научно-фантастической комедии от студии A24 «Проблема 2000 года» (Y2K). В начале марта появилась инсайдерская информация, что на ведущую женскую роль в ленте претендует Дженна Ортега («Уэнсдэй»), однако это было до того, как у нее на горизонте появился сиквел «Битлджюса» Тима Бертона. Вполне вероятно, что именно ее роль в итоге досталась Зеглер.

Центральных персонажей сыграют Джейден Мартелл («Оно») и Джулиан Деннисон («Дэдпул 2»). Ведущую «взрослую» роль исполнит Алисия Сильверстоун («Взрыв из прошлого»). Актерская группа в основном состоит из перспективных молодых артистов. В фильме также снимутся Мэйсон Гудинг («Крик 6»), Фред Хехингер («Белый лотос»), Лаклан Уотсон («Леденящие душу приключения Сабрины»), Эдуардо Франко («Очень странные дела»), Тим Хайдекер («Наш флаг означает Смерть»), Майлз Роббинс («Чудотворцы»), Дэниэл Золгадри («Рассказы из Петли») и австралийский рэпер The Kid LAROI.

Действие развернется в конце 1999 года. В центре сюжета окажутся непопулярные приятели (Мартелл и Деннисон), которые в честь наступления миллениума решают устроить самую масштабную вечеринку в своем городе. Когда часы пробивают полночь, происходит нечто ужасающее, в результате чего градус всеобщего безумия начинает зашкаливать.

В официальном описании проекта не указан конкретный катаклизм, однако, если верить инсайдерским данным, которые появились в начале этого месяца, то в фильме речь пойдет о глобальном компьютерном сбое. По слухам, подростки окажутся в эпицентре так называемого «восстания машин». Подтверждением этого может служить исходное название Y2K — аббревиатура пришла в массовое употребление из сферы IT и связана с рисками потенциальных сбоев.

Режиссером выступит дебютант Кайл Муни, до этого написавший сценарий инди-комедии «Медвежонок Бригсби». Оригинальный сценарий написал Эван Винтер. В производстве примет участия студия по созданию спецэффектов Weta, работавшая над «Аватаром» и «Властелином колец».

Фото: Legion-Media
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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