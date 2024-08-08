Репутация у этих 10 фильмов из рук вон, но на самом деле их стоит посмотреть хотя бы 1 раз

Меню
8 августа 2024 10:45
Что если мы все это время ошибались?


 

Многие фильмы “считаются не очень хорошими”, даже если никто сходу не сможет объяснить, чем именно они так уж плохи. Неудачное время премьеры, отсутствие маркетинга, предрассудки зрителей – многие причины для неуспеха определенных фильмов звучат странно, особенно несколько лет спустя.

Сегодня мы собрали 10 фильмов, у которых почему-то сложилась не очень хорошая репутация – но если вы посмотрите их хотя бы один раз от начала и до конца, вы поймете, что все не так уж плохо. Более того, некоторые из них очень даже хороши!

Теперь вы понимаете, что большинство фильмов из нашей подборки просто нуждаются в свежем взгляде без предрассудков, которые по какой-то причине помешали успеху во время премьеры. Вдобавок, каждый любитель кино хорошо понимает, что коммерческий успех и большие кассовые сборы – далеко не маркер действительно качественного кино.

Даже высокие оценки критиков необязательны для хорошего фильма – в конце концов, у многих культовых фильмов оценки от профессионалов ниже некуда. Даже среди зрительской аудитории мнения могут разделяться – особенно ярко это показывают адаптации книг и игр, где самыми беспощадными критиками оказываются фанаты первоисточника.

Однозначной формулы успеха не существует, и многое зависит от везения и настроения аудитории. Наша подборка – явное доказательство того, что всегда стоит давать вторые шансы.

Елена Королева
Елена Королева
