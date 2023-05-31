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Киноафиша Новости Ребекка Фергюсон сыграет в фильме о мести от режиссера «Дэдпула»

Ребекка Фергюсон сыграет в фильме о мести от режиссера «Дэдпула»

31 мая 2023 15:14
Ребекка Фергюсон сыграет в фильме о мести от режиссера «Дэдпула»

В основу картины лег роман из книжного цикла Джо Аберкромби.

Звезда экшен-серии «Миссия: невыполнима» и дилогии «Дюна» Ребекка Фергюсон договорилась насчет главной роли в новом крупном проекте с потенциалом франшизы. Как сообщает Deadline, актриса сыграет в экранизации одноименного бестселлера Джо Аберкромби «Лучше подавать холодным» (Best Served Cold).

Литературный первоисточник впервые был опубликован в 2009 году и стал основой для масштабного книжного цикла под общим названием «Замкнутый круг». Он состоит из двух трилогий, «Первый закон» и «Эпоха безумия», а также из несколько отдельных романов и сборника рассказов. По хронологии «Лучше подавать холодным» идет четвертым. В центре сюжета — легендарная наемница Монца Меркатто (Фергюсон). В результате подлого предательства она стала всеобщим изгоем. Потеряв все, героиня намерена отомстить обидчикам.

Аберкромби сам написал сценарий для экранизации. Режиссером выступит Тим Миллер, постановщик первого «Дэдпула» и «Терминатора: Темные судьбы». Производство курируют продюсеры из студии Skydance. Когда начнутся съемки, пока неизвестно.

Фергюсон сейчас можно увидеть в крупнобюджетном сериале Apple TV+ «Укрытие», шестой эпизод которого выйдет уже послезавтра, а позднее она появится в «Миссии: невыполнима. Смертельная расплата. Часть 1» (12 июля) и «Дюне: Часть вторая» (3 ноября). На лето 2024 года у актрисы запланирована премьера «Миссии: невыполнима 8».

Фото: Legion-Media
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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