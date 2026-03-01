Развод, неловкие свидания и попытка вернуться в шоу-бизнес: 3 классных комедийных сериала марта, где в № 3 - Лиза Кудроу

Оповещения от Киноафиши
1 марта 2026 08:20
Проекты для отличного настроения даже в самый пасмурный день.

Весна — время для хорошего настроения! В марте 2026 года онлайн-платформы порадуют зрителей свежей порцией комедийных премьер, которые идеально подойдут для беззаботного просмотра. В каждом из этих сериалов есть как минимум одно узнаваемое актерское имя.

«Хочу секса. Сент-Луис»

Премьера в мире — 2 марта 2026 года. Сезон — 8 серий. История начинается со смерти мужчины по имени Флойд: полиция быстро понимает, что она выглядит подозрительно. Следствие выводит на приложение для знакомств и запутанные личные связи вокруг погибшего. Проект сочетает детективную линию с иронией про кризис среднего возраста. В главных ролях Джейсон Бейтман и Дэвид Харбор.

«Петух»

Премьера в мире — 8 марта 2026 года. Сезон — 10 серий. Стив Карелл играет писателя Грега Руссо, автора популярных романов о герое по прозвищу Петух. Герой приезжает к дочери, которая работает в колледже и переживает развод. Узнав, что студенты видят в нем «того самого» крутого автора, Грег решает соответствовать этому образу. Режиссерами проекта выступили Билл Лоуренс и Мэтт Тарсес.

«Возвращение»

Премьера 3-го сезона — 22 марта 2026 года. Сезон — 8 серий. Лиза Кудроу возвращается к роли актрисы Валери Чериш, которая снова пытается закрепиться в индустрии. Проект продолжает формат псевдодокументальной истории о закулисье шоу-бизнеса.

Фото: Кадр из сериала «Возвращение» 
Анна Адамайтес
