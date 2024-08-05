Расписался в неудаче: даже Кинг считает эту экранизацию лучше собственной книги

Стивен Кинг звездной болезнью писатель точно не страдает, ведь о своих произведениях часто отзывается даже слишком критично. А вот что касается похвалы в адрес других, то тут за сценаристом не заржавеет.
Многие из книг Кинга экранизированы. Некоторые из фильмов сразу отправились на свалку кинематографа, а другие стали классикой. А одна из картин, по мнению акулы пера, даже переплюнула оригинальный тест. И это удивляет: кино редко получается лучше художественного произведения.
Но именно так произошло в случае с хоррором «Кэрри», в основу которого положен одноименный роман Кинга.
Лента вышла в 1976 году, снял ее американский режиссер Брайн Де Пальма. Главную роль, старшеклассницу, обладающую пирокинезом, сыграла Сисси Спэйсек.
Успех в прокате был огромным: при бюджете в 1 800 000 долларов прибыль составила 33 800 000 долларов. Критики наперебой хвалили проект, и вскоре к ним примкнул король ужасов.
Кинг легко расписался в собственной неудаче, заметив, что съемочной команде удалось выдать продукт, который во всем превосходит его творение.
«Это действительно хороший фильм ужасов, который держит в напряжении намного лучше книги. К тому же он более стильный, чем моя книга», – подытожил создатель жуткой истории о мести девушки жестоким одноклассникам.
Интересно, что среди зрителей далеко не все согласны с этим мнением. Оценка на Кинопоиске у картины неплохая — 7.2 балла, но есть целый негативных отзывов.
«Много ждала, а получила практически ничего. Драма превращается в пафос, ужасы. Это не страшно, а просто неприятно», «Говорят, операторская работа здесь на высоте. Что ж, тогда эта высота крайне низкая», — критикуют ленту в Сети.