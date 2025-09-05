Радио MAXIMUM приглашает на вечеринку во славу Оззи Осборна

Меню
5 сентября 2025 12:54
Подарок всем любителям рока.

25 сентября в московском заведении Stereo People пройдет закрытая вечеринка Black Шабаш «Maximum Ozzy» в честь легендарного Оззи Осборна. Попасть на это мероприятие смогут только те 200 счастливчиков, которые выиграют билеты в соцсетях радио MAXIMUM.

MAXIMUM — знаковая радиостанция, которая, как и творчество Оззи, сформировало уже не одно поколение меломанов. На предстоящей вечеринке MAXIMUM покажет, что Оззи не подвластен смерти, а его песни будут жить вечно.

Оззи Осборн — один из основателей и фронтмен культовой рок-группы Black Sabbath. Кроме того, он сделал успешную сольную карьеру, записав такие мегапопулярные пластинки, как Blizzard of Ozz и No More Tears. Оззи пользуется уважением даже среди тех, кто далек от хэви-метала. Это необычайно влиятельный музыкант, чье наследие вписано не только в сердца многочисленных поклонников, но и в мировую культуру.

Гости «Maximum Ozzy» станут участниками драйвового рок-Шабаша. Организаторы подготовили программу, которая, кроме музыки, будет включать эксклюзивные видео с Оззи на большом экране, специальный мерч и другие сюрпризы. Дресс-кодд — total black. Также на шабаш слетятся летучие мыши, сделанные из шоколада.

Розыгрыш билетов уже стартовал на странице MAXIMUM ВКонтакте и в Телеграм-канале радиостанции. В Телеграме достаточно лишь подписаться на канал и нажать на кнопку «Участвую». Победители будут определены при помощи рандомайзера.

Фото: Пресс-служба «Русской Медиагруппы»
Виктория Аморина
Виктория Аморина
