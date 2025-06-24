Радио MAXIMUM анонсировало масштабный Грильфест

Радиостанция MAXIMUM объявила, что 4–6 июля в московском гастромаркете «Три вокзала. Депо» пройдет грандиозный праздник музыки и вкусной еды для всей семьи под названием Грильфест радио MAXIMUM. Это будет уже второй Грильфест, проведенный радиостанцией. Организаторы обещают еще больше развлечений и веселья под аккомпанемент избранной рок-музыки.

Гости получат возможность вкусить лучшие мясные блюда из разных кухонь мира. В меню также будут представлены яства, приготовленные по авторским рецептам. Во всем этом изобилии каждый сможет найти угощение по своему вкусу: брискет, стейки, бургеры, мясо в разных соусах.

За атмосферу же будет отвечать команда радио MAXIMUM. На сцене выступят такие группы, как The Translators, Кирпичи, Trubetskoy, Ландыши, ЛеРок, ЙОП ШОУ, Скоты, мытищи в огне, Pozitiva Funk Orchestra, Йемен, Рви Меха — ОРКЕСТР!, Tabasco Band, Tattooin, Мыло, GORODA, CARDIO KILLER, Дедовский свитер.

На территории будут оборудованы зоны отдыха с шезлонгами, пуфиками и подушками. Программа также будет включать конкурсы и розыгрыши. Подарки предоставит радио MAXIMUM.