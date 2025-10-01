Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Радио MAXIMUM анонсировало концерты группы Kings of Thrash

Радио MAXIMUM анонсировало концерты группы Kings of Thrash

1 октября 2025 10:36
Радио MAXIMUM анонсировало концерты группы Kings of Thrash

Коллектив посетит Россию впервые за пять лет.

В 2026 году усилиями радио MAXIMUM в России состоится ряд концертов американской рок-группы Kings of Thrash, которая имеет статус крупнейших звезд мировой трэш-метал сцены. В состав коллектива входят экс-участники Megadeth в лице басиста Дэвида Эллефсона и гитариста Джеффа Янга. Они образовали Kings of Thrash в 2022 году.

MAXIMUM проведет четыре концерта Kings of Thrash:

  • 2 марта 2026 года — в Новосибирске
  • 4 марта 2026 года — в Екатеринбурге
  • 6 марта 2026 года — в Санкт-Петербурге
  • 7 марта 2026 года — в Москве

Билеты уже поступили в продажу на сайте get-live.ru.

Эти концерты станут видным событием не только в масштабах российского рока, но и всей музыкальной индустрии страны. Kings of Thrash представит программу «The MEGA Years». Музыканты передадут дух 1980-х, исполнив хитовые композиции Эллефсона и Янга, включая Killing is My Business… And My Business is Good, Peace Sells… But Who’s Buying и So Far, So Good, So What. Это хэви-метал для преданных поклонников драйвовых барабанных партий и изысканных гитарных соло.

По словам Янга, миссия Kings of Thrash состоит в создании дружеской и позитивной атмосферы, а также в придании людям надежды, когда они в этом нуждаются.

В туре в качестве членов группы также поучаствуют Чаз Леон (вокал и гитара) и Фред Эчинг (ударные).

Фото: Пресс-служба «Русской Медиагруппы»
Виктория Аморина
Виктория Аморина
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Николас Кейдж и его семья сталкиваются с Сатаной в трейлере хоррора «Сын плотника» Николас Кейдж и его семья сталкиваются с Сатаной в трейлере хоррора «Сын плотника» Читать дальше 2 октября 2025
Джейкоб Элорди в образе монстра: вышел новый трейлер «Франкенштейна» Гильермо дель Торо Джейкоб Элорди в образе монстра: вышел новый трейлер «Франкенштейна» Гильермо дель Торо Читать дальше 2 октября 2025
Объявлена программа международного фестиваля КАРО/АРТ Объявлена программа международного фестиваля КАРО/АРТ Читать дальше 2 октября 2025
Кирилл Кяро спасает Таисью Калинину в трейлере сериала «Как приручить лису» Кирилл Кяро спасает Таисью Калинину в трейлере сериала «Как приручить лису» Читать дальше 2 октября 2025
В России выйдет хоррор «Сущность» с Бенедиктом Камбербэтчем В России выйдет хоррор «Сущность» с Бенедиктом Камбербэтчем Читать дальше 1 октября 2025
Мила Комракова, режиссер танцевальных фильмов: о танцевальном кино, работе с артистами балета и триллере «Психея» Мила Комракова, режиссер танцевальных фильмов: о танцевальном кино, работе с артистами балета и триллере «Психея» Читать дальше 1 октября 2025
В прокат выходит яркий индийский ромком «Сани Санскари и Тулси Кумари» В прокат выходит яркий индийский ромком «Сани Санскари и Тулси Кумари» Читать дальше 1 октября 2025
Гена и его ушастый друг противостоят бюрократам в новом трейлере «Чебурашки 2» Гена и его ушастый друг противостоят бюрократам в новом трейлере «Чебурашки 2» Читать дальше 1 октября 2025
Александра Бортич участвует в подпольном казино в трейлере сериала «Нам покер» Александра Бортич участвует в подпольном казино в трейлере сериала «Нам покер» Читать дальше 1 октября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше