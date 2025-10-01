Радио MAXIMUM анонсировало концерты группы Kings of Thrash

Коллектив посетит Россию впервые за пять лет.

В 2026 году усилиями радио MAXIMUM в России состоится ряд концертов американской рок-группы Kings of Thrash, которая имеет статус крупнейших звезд мировой трэш-метал сцены. В состав коллектива входят экс-участники Megadeth в лице басиста Дэвида Эллефсона и гитариста Джеффа Янга. Они образовали Kings of Thrash в 2022 году.

MAXIMUM проведет четыре концерта Kings of Thrash:

2 марта 2026 года — в Новосибирске

4 марта 2026 года — в Екатеринбурге

6 марта 2026 года — в Санкт-Петербурге

7 марта 2026 года — в Москве

Билеты уже поступили в продажу на сайте get-live.ru.

Эти концерты станут видным событием не только в масштабах российского рока, но и всей музыкальной индустрии страны. Kings of Thrash представит программу «The MEGA Years». Музыканты передадут дух 1980-х, исполнив хитовые композиции Эллефсона и Янга, включая Killing is My Business… And My Business is Good, Peace Sells… But Who’s Buying и So Far, So Good, So What. Это хэви-метал для преданных поклонников драйвовых барабанных партий и изысканных гитарных соло.

По словам Янга, миссия Kings of Thrash состоит в создании дружеской и позитивной атмосферы, а также в придании людям надежды, когда они в этом нуждаются.

В туре в качестве членов группы также поучаствуют Чаз Леон (вокал и гитара) и Фред Эчинг (ударные).