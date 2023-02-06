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Киноафиша Новости Пятая серия «Одних из нас» выйдет на HBO Max на два дня раньше

Пятая серия «Одних из нас» выйдет на HBO Max на два дня раньше

6 февраля 2023 14:05
Пятая серия «Одних из нас» выйдет на HBO Max на два дня раньше

Также появился мрачный тизер предстоящего эпизода.

Для поклонников сериала «Одни из нас» появились хорошие новости — пятая серия постапокалиптической экшен-драмы будет доступна для просмотров на два дня раньше графика. Как передает Variety, эксклюзивно на стриминговом сервисе HBO Max эпизод появится 10 февраля (11 февраля в России), но в эфире кабельного канала HBO премьера состоится 12 февраля (в РФ — следующий понедельник). Вместе с тем HBO Max представил тизер пятой серии с участием Мелани Лински. Актриса сыграла Кэтлин, лидера группы выживших.

Причина сдвига связана с Супербоулом, который в этом году пройдет в ночь с 12 на 13 февраля. Трансляция финального матча за звание чемпиона НФЛ ежегодно собирает у малых экранов огромное количество зрителей, из-за чего многие студии и телесети в этот период всячески стараются избегать конкуренции.

Примерно две трети телезрителей смотрят новые серии «Одних из нас» на стриминге, а не по телевизору. В этой связи ранний релиз на цифровой платформе поможет избежать резкое падения аудитории, потому что соперничать с Супербоулом смысла нет.

Пока что сериал «Одни из нас» от серии к серии демонстрирует значительный прирост аудитории. Если пилотный эпизод посмотрели 4,7 млн зрителей, то вторая серия в день премьеры привлекла 5,7 млн, а третья серия — 6,4 млн. Данные по вышедшей сегодня утром четвертой серии под названием «Пожалуйста, держись за мою руку» пока не опубликованы.

Фото: HBO
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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