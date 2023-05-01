Прыжки в холодную воду и встреча с кумирами: чем запомнился 3-й сезон сериала «Мир! Дружба! Жвачка!» главным актерам

4 мая на Premier выйдет долгожданный 3-й сезон одного из самых популярных сериалов о взрослении в 90-х. Пока мы ждем продолжения сюжетных линий полюбившихся героев, Киноафиша решила поговорить с актерами о том, как прошли съемки нового сезона.

В предыдущем сезоне компания подростков чуть не сбежала из дома к морю, семья Рябининых раскололась, а сюжет развивался на фоне бума финансовых пирамид и волны уголовных дел, заведенных на их создателей.

Третий сезон перенесет героев на два года вперед, и история развернется на фоне президентских выборов 1996 года. Компания друзей оканчивает школу и переходит во взрослую жизнь со всеми ее страхами и тяготами, а их родители тонут в экономических последствиях событий того периода. Ко всем трудностям добавляется появление в Туле нового криминального авторитета, который хочет превратить город в героиновую столицу и на пути к этой цели не считается ни и с чем и ни с кем.

Егор Губарев (Санька)

Самый трогательный момент на съемках нового сезона: Это было почти на съемках. Я приехал на очередную смену и понял, что сегодня здесь будет Виктор Иванович (актер Сухоруков В.И. присоединился в новом сезоне), и это было ярчайшее событие для меня. Я сидел на гриме, и тут он внезапно зашел, это была наша первая встреча со времен, когда мы вместе играли в фильме «Тайна темной комнаты». Сначала я потерял дар речи, но потом мы заговорили, я показал ему сцену из нашей совместной кинокартины, и он вспомнил меня! Мне было очень приятно, Виктор Иванович вообще мой герой.

Самый любимый момент в 3-м сезоне: Тяжело поставить на пьедестал только один момент. Весь третий сезон очень насыщенный, красочный, необычайно прекрасный. Очень классный момент, когда мы снимали наши танцы в моем сумасшедшем костюме, было все в суматохе, но по-доброму.

Кто из коллег больше всего смешил во время съемок: Шикарный вопрос! Роль юморески номер один я забираю себе, а мой компаньон — это Федя, пошутить — это мы самые мастаки. Мы с Федей обладатели золотых медалей по простому юмору, который понимаем только мы, но больше нас никто не понимает, так что не приглашайте нас на мероприятия вместе.

Антон Федоров, Федор Рощин, Егор Губарев и Егор Абрамов

Валентина Ляпина (Женя)

Самый трогательный момент на съемках нового сезона: Когда мы с Полиной Гухман лежим и загораем, а потом танцуем… Вы поймете о чем это, когда досмотрите до финала. Это была крайняя сцена, после съемок мы заказали всем пиццу и было очень душевно. А еще было ощущение, что не хочется все это заканчивать, настолько эта история стала родной.

Самый любимый момент в 3-м сезоне: Теплоход и все что происходит там. Но это самый финал сезона, так что без спойлеров.

Кто из коллег больше всего смешил во время съемок: С Полиной всегда было очень смешно и комфортно, потому что мы и в жизни подружки. И Федя Федотов (он играет жениха Жени в новом сезоне — Прим. редактора), он тоже очень смешной и с ним были по-своему кайфовые сцены.

Антон Федоров и Валентина Ляпина

Егор Абрамов (Вовка)

Самый трогательный момент на съемках нового сезона: Финал 3-го сезона, он будет особенным для моего героя.

Самый любимый момент в 3-м сезоне: Думаю, это самое начало, когда все наши персонажи собираются в одной сцене перед выпускным вечером.

Кто из коллег больше всего смешил во время съемок: Женя Ткачук веселил своей природной харизмой.

Егор Абрамов

Гухман Полина (Юля)

Самый трогательный момент на съемках нового сезона: Это встреча с ребятами. Мы не виделись целый год и были очень рады наконец-то увидеть друг друга.

Самый любимый момент в 3-м сезоне: Когда у моего персонажа меняется мировоззрение, очень резко и дерзко. Он начинает становиться взрослым.

Кто из коллег больше всего смешил во время съемок: У нас крутейший тандем с Валей Ляпиной! Мы постоянно смешили друг друга как только могли. Нам часто было весело и грустно, мы переживали весь спектр эмоций на площадке.

Федор Федотов и Гухман Полина

Федор Рощин (Илья)

Самый трогательный момент на съемках нового сезона: Для меня это, наверное, смена с Юрием Кузнецовым. Мы не особо много общались в течение дня, но по окончании смены мне выпала такая возможность с ним поговорить. Он поделился тем, что ему нравится линия Илюши и что он понимает, как непросто играть таких персонажей и насколько они интересные. Юрий Александрович почти пересказал мне предыдущие два сезона, отметив наших сценаристов и их работу. Это было очень приятно слышать, тем более от такого человека, меня это очень тронуло.

Самый любимый момент в 3-м сезоне: Когда Илюша все-таки смог сделать то, что пытался сделать на протяжении всего сезона. Вы сами сможете это увидеть, только нужно посмотреть весь новый сезон полностью.

Кто из коллег больше всего смешил во время съемок: Я считаю, что ответ на этот вопрос очевиден — конечно же, это Егор Губарев. Нам тяжело не рассмешить друга друга, когда мы видимся. Хотя в нашей команде собрались замечательные, веселые люди, и они все могут вызвать улыбку.

Федор Рощин, Александра Хромова, Юрий Кузнецов, Егор Губарев и Егор Абрамов

Александра Хромова

(присоединилась в 3-м сезоне, играет новый любовный интерес Саши Рябинина — Ксению. — Прим. редактора.)

Самый трогательный момент на съемках нового сезона: Мне кажется, что все смены, на которых присутствовал Виктор Иванович (Сухоруков В.И. присоединился в 3-м сезоне, играет отца Ксюши. — Прим. редактора.), были наполнены трогательными моментами. Он так вдохновлял съемочную группу и очень поддерживал нас, молодых актеров. Я помню, как приехала на свою крайнюю смену. В этот день нужно было играть много сложных сцен, и я волновалась. Виктор Иванович, увидев меня, крепко обнял и сказал: «Я так рад тебя видеть!» В этом жесте было столько поддержки, что я сразу успокоилась и поняла, что у нас с ним все получится.

Самый любимый момент в 3-м сезоне: Это прыжок Ксюхи и Саньки с моста в озеро. Это была очень сложная смена для нас с Егором! Но мы знали, что сама сцена получится яркой, наполненной драйвом свободы. И это дало нам азарт, чтобы пройти через все сложности съемки.

Кто из коллег больше всего смешил во время съемок: Егор Губарев!!! В каждой нашей совместной сцене (а их было много) он меня постоянно раскалывал. Что бы он ни делал, это очень смешно! Я просто обожала наши общие смены и каждый раз ждала их.

Александра Хромова и Егор Губарев