Пропали без вести: 7 фильмов о загадочных исчезновениях людей

Фильм «Исчезнувшая» — одна из самых ярких работ Дэвида Финчера, которая тонко играет с психологическими и психическими гранями, оставляя после себя странное впечатление. На первый взгляд, главные герои Ник (Бен Аффлек) и Эми (Розамунд Пайк) — идеальная супружеская пара, которая вот-вот должна отпраздновать пятилетие брачной жизни. Все готовятся к торжеству, но Эми резко исчезает, оставляя за собой вереницу подсказок. В доме находят следы преступления — перевернутая мебель, разбитый стеклянный столик и небрежно затертые пятна крови на полу. За дело берется полиция, и они вместе с мужем начинают распутывать этот запутанный клубок событий, который приводит их к абсолютно неожиданной развязке.

Исчезнувшая

Удивительно запутанный сериал от Netflix, который повествует о жизни небольшого немецкого городка, в котором пропадает 11-летний мальчик по имени Миккель Нильсен. Последний раз его видели около жуткой пещеры, которая постоянно издает странные звуки и пугает местных. Отец Миккеля Ульрик (Марк Вашке) работает офицером полиции и начинает проводить собственное расследовние в попытке найти сына. Исчезновение близкого человека случается с ним не впервые — много лет назад точно так же пропал его брат. И это совпадение вовсе не случайно. В сериале сюжетные линии героев переплетаются с путешествиями во времени и мистикой. «Тьма» — это нестандартная история о пропаже ребенка, которая по-настоящему вас удивит и гарантированно будет шокировать каждую серию.

Тьма

Лос-Анджелес, конец 20-х, молодая Кристен (Анджелина Джоли) одна воспитывает сына. Однажды она вынуждена экстренно выйти на работу, оставив мальчика одного на пару часов. Вернувшись домой, Кристен не находит ребенка и заявляет в полицию. Через несколько месяцев случается чудо и мальчика все таки обнаруживают. Копы и журналисты устраиваюn торжественную встречу, однако главная героиня начинает подозревать, что это не ее мальчик. Эта история, основанная на реальных событиях, рассказывает о полицейском беспределе, женской беспомощности перед порядками и загадочных исчезновениях детей. Кристен — мать-героиня, которая борется с безжалостной системой и, несмотря на все обстоятельства, не падает духом.

Подмена

И вновь история об идеальных отношениях, которые на самом деле не такие уж и идеальные. Фильм начинается с внезапной пропажи главной героини Клэр (Аннабелль Уоллис), которая еще вчера мило проводила время со своим парнем Дэвидом (Аарон Пол). Влюбленные будто вышли из какого-то ромкома, она постоянно флиртуют друг с другом, мечтают о совместном будущем, а их отношения приобретают привкус безупречности. Но не все так просто. В попытке найти возлюбленную главный герой сталкивается с ее прошлым, которое оказывается криминальным и темным. Клэр много лет успешно ведет двойную жизнь, но кто она она самом деле, не знает даже сам Дэвид.

Найди меня, если сможешь

Австралийский триллер с Николь Кидман и Джозефом Файнсом в главной роли, которая вновь повествует о пропаже детей. Семья Паркер переехала в небольшой австралийский городок после того, как старшая дочь Лили оказалась замешана в подростковом сексуальном скандале. Как настоящий тинейджер, Лили бунтует против родителей и пытается завести на новом месте знакомства, которые не приводят ни к чему хорошему. И так однажды она вместе со своим младшим братом бесследно исчезает. Несчастные родители отправляются на поиски детей, но их останавливает песчаная буря. К делу подключается полиция и обнаруживает, что прошлое семьи Паркеров — не такое уж безоблачное, каким казалось на первый взгляд.

Чужая страна

Не очень известный, но точно заслуживающий вашего внимания сериал от HBO, сценаристом и исполнительным продюсером которого выступил Дэймон Линделоф («Остаться в живых»). Шоу снято по мотивам одноименного романа Тома Перрота, который строится вокруг внезапного исчезновения 2 % людей на Земле. У сложившихся обстоятельств нет никакой логики, близкие и друзья просто растворяются в воздухе, независимо от пола, места жительства и социального статуса. Основное действие сериала происходит по истечению трех лет после исчезновений, в момент, когда мир уже начинает потихоньку сходит с ума. «Оставленные» — это психологическая драма об отчаянии, потере и обществе, которое вынуждено существовать в новых тяжелых реалиях.

Оставленные

Знаменитый сериал, уже ставший классикой от Netflix. Сюжет повествует о провинциальном американском городке 80-х, в котором жизнь течет медленно и спокойно. Поворотным обстоятельством становится неожиданное исчезновение мальчика Уилла. Полиция и родные подростка объявляют поиски, а друзья Уилла начинают проводить собственное разбирательство, которое приводит их к неожиданным фактам. Сериал полон мистики и духа прошлого, поэтому одинаково произвел фурор между разными поколениями.