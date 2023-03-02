«Проклятие какое-то»: Крис Пайн расстроен отсутствием информации о «Звездном пути 4»

По словам исполнителя, актеров чуть ли не в последнюю очередь посвящают в детали.

По случаю скорого релиза приключенческого фэнтези «Подземелья и драконы: Честь среди воров» Крис Пайн дал объемное интервью журналу Esquire, в ходе которого он поделился своими мыслями о франшизе «Звездный путь». Работа над четвертой частью идет уже очень давно, но каждый раз проект сталкивается с различными сложностями. Актеру это напоминает проклятие:

«После выхода последнего фильма, который не принес желанный миллиард в кинопрокате, а затем умер Антон Ельчин, я даже не знаю, что и думать… Такое чувство, что это проклятие какое-то».

Рассуждая о киносерии, Пайн также заявил, что нельзя сравнивать сборы блокбастеров про экипаж «Энтерпрайза» с кассой кинокомиксов MCU, потому что у Marvel совершенно другая модель ведения бизнеса.

Что касается непосредственно «Звездного пути 4», то исполнителю роли капитана Кирка пока мало что известно. Исходя из его слов, актерский состав чуть ли не в последнюю очередь узнает о содержании сценария. Происходящее Пайна, разумеется, огорчает, но он считает, что это скорее общая проблема современной киноиндустрии. Актер сейчас знаком лишь с общей концепцией. Задумка ему очень нравится:

«В мире «Звездного пути» актеры обычно оказываются последними, кто что-либо узнает. Я знаком с дизайнерами по костюмам, которые читали сценарии раньше актеров. Сейчас у нас появилась история, которая по уровню увлекательности не уступает самой первой».

В настоящее время работа над сценарием продолжается. Продюсером выступает Джей Джей Абрамс, который вместе со студией Paramount в данный момент ищет замену Мэтту Шекману («Ванда/Вижн»), оставившему четвертый фильм ради съемок новой «Фантастической четверки».