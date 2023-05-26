Производство фильма Marvel «Громовержцы» прервано из-за забастовки сценаристов

Продолжающаяся уже более трех недель забастовка Гильдии сценаристов Америки (WGA) отразилась на еще одном проекте MCU. Как сообщает Deadline, из-за протестов временно остановлено производство блокбастера «Громовержцы», съемки которого должны были стартовать в первой половине июня. Ранее по той же причине студия заморозила работу над новым «Блэйдом» и сериалом Disney+ «Чудо-человек».

Производство проектов возобновятся лишь после окончания забастовки. Marvel славится тем, что сценарии их фильмов и сериалов часто перерабатываются прямо во время съемок, однако без авторов делать это качественно крайне затруднительно, поэтому кинокомпания решила не рисковать.

В «Громовержцах» объединятся персонажи из «Черной Вдовы», «Человека-муравья и Осы», «Сокола и Зимнего солдата» и «Капитана Америки: Новый мировой порядок», но подробности сюжета еще неизвестны. В звездный актерский состав кинокомикса вошли Себастиан Стэн, Флоренс Пью, Дэвид Харбор, Ханна Джон-Кэймен, Уайатт Рассел, Ольга Куриленко, Джулия Луи-Дрейфус, Айо Эдебири и Стивен Ян. Режиссером выступает Джейк Шрейер («Новый вишневый вкус»). Первую версию сценария написал Эрик Пирсон («Черная Вдова»), а потом над текстом трудился Ли Сон-джин («Резня»).

Премьера «Громовержцев» пока еще намечена на 26 июля 2024 года. Из текущих проектов MCU на стадии съемок сейчас находятся «Капитан Америка: Новый мировой порядок», «Агата: Ковен хаоса», «Сорвиголова: Рожденный заново» и «Дэдпул 3», работа над которым началась буквально на этой неделе.