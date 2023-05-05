Продюсерская компания Сарика Андреасяна готовит фильм о домовенке Кузе

Сарик Андреасян объявил о том, что его продюсерская компания работает над экранизацией сказок Татьяны Александровой о домовенке Кузе. Кинематографист разместил новый пост в своих социальных сетях, в котором написал:

«В детстве, будучи ребенком, я обожал рассказы о домовенке Кузе! Теперь, когда я вырос, у меня появилась возможность осчастливить миллионы детей и показать им Кузю снова! С благословения Александровой осенью этого года наша кинокомпания приступает к съемкам полнометражного фильма «Домовенок Кузя».

Постановщиком фильма выступит Виктор Лакисов, наиболее известный по мультфильму «Крякнутые каникулы». Сарик Андреасян и его брат Гевонд («Бедный олигарх») выполняют функции продюсеров проекта.

В настоящее время Лакисов и Андреасяны также работают вместе над анимационным сериалом по детской книге Наринэ Абгарян «Манюня». Кроме того, продюсерская компания Андреасянов занимается адаптацией повести «Дядя Федор, пес и кот» Эдуарда Успенского и «Денискиных рассказов» Виктора Драгунского.

Напомним, что «Домовенок Кузя» Андреасяна станет не первой экранизацией произведений Александровой. Сказки о Кузе были впервые адаптированы в СССР в формате цикла мультфильмов, выходившего на экраны в период с 1984 по 1987 год. В него вошли четыре мультика: «Дом для Кузьки», «Приключения домовенка», «Сказка для Наташи» и «Возвращение домовенка».