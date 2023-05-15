Продюсер «Заклятия» готовит новую хоррор-франшизу о паранормальных явлениях
Создатели утверждают, что серия будет основана на реальных событиях и поддающихся проверке фактах.
По информации Deadline, компания Cinedigm и продюсер Тони ДеРоза-Грюнд («Заклятие») разрабатывают новую хоррор-франшизу под названием The Haunted («Проклятое»).
Продюсеры заявили, что франшиза будет основана на поддающихся проверке фактах и реальных событиях. Синопсис первой части гласит:
«Начало The Haunted расскажет о столкновении одной семьи с темными и ужасающими сверхъестественными силами. Герои находят исторические свидетельства и легенды о молодой беременной женщине, обвиненной собственным отцом в ведьмовстве. Эта находка ставит членов семьи в смертельную опасность».
Над сценарием работает сам ДеРоза-Грюнд. По его словам, он выстраивает франшизу The Haunted с помощью «дорожной карты», включающей в себя информацию обо всех потенциальных сиквелах, приквелах и спин-оффах серии:
«Будучи продюсером и сценаристом оригинального «Заклятия», я могу с абсолютной уверенностью сказать, что The Haunted будет лучше, правдивее и страшнее».
Cinedigm в настоящее время находится в поисках режиссера. После компания планирует начать съемки.