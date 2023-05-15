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Киноафиша Новости Продюсер «Заклятия» готовит новую хоррор-франшизу о паранормальных явлениях

Продюсер «Заклятия» готовит новую хоррор-франшизу о паранормальных явлениях

15 мая 2023 13:21
Продюсер «Заклятия» готовит новую хоррор-франшизу о паранормальных явлениях

Создатели утверждают, что серия будет основана на реальных событиях и поддающихся проверке фактах.

По информации Deadline, компания Cinedigm и продюсер Тони ДеРоза-Грюнд («Заклятие») разрабатывают новую хоррор-франшизу под названием The Haunted («Проклятое»).

Продюсеры заявили, что франшиза будет основана на поддающихся проверке фактах и реальных событиях. Синопсис первой части гласит:

«Начало The Haunted расскажет о столкновении одной семьи с темными и ужасающими сверхъестественными силами. Герои находят исторические свидетельства и легенды о молодой беременной женщине, обвиненной собственным отцом в ведьмовстве. Эта находка ставит членов семьи в смертельную опасность».

Над сценарием работает сам ДеРоза-Грюнд. По его словам, он выстраивает франшизу The Haunted с помощью «дорожной карты», включающей в себя информацию обо всех потенциальных сиквелах, приквелах и спин-оффах серии:

«Будучи продюсером и сценаристом оригинального «Заклятия», я могу с абсолютной уверенностью сказать, что The Haunted будет лучше, правдивее и страшнее».

Cinedigm в настоящее время находится в поисках режиссера. После компания планирует начать съемки.

Фото: Warner Bros.
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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