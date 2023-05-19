Продюсер намекнул, что «Бессмертная гвардия» с Шарлиз Терон превратится в трилогию

Также выяснилось, у каких персонажей станет больше экранного времени.

У сиквела боевика «Бессмертная гвардия» с Шарлиз Терон пока нет даже точной даты выхода, но создатели уже всерьез рассуждают о триквеле. О планах на трилогию на премьере экшена с Дженнифер Лопес «Мать» намекнул один из продюсеров франшизы Марк Эванс. По его словам, Терон, которая также выступает продюсером, всецело поддерживает дальнейшее развитие этой киносерии:

«Финал «Бессмертной гвардии 2» как бы намекает на необходимость третьего фильма, и это меня очень радует. Шарлиз является продюсером фильма и всячески поддерживает франшизу».

Также Эванс подчеркнул, что во второй части будет уделено больше экранного времени персонажам Луки Маринелли и Марвана Кензари, сыгравших Джо и Ника.

В остальной актерский состав продолжения вошли Ума Турман, Генри Голдинг, Чиветель Эджиофор, Маттиас Шонартс, Кики Лэйн, Вероника Нго и Славко Собин. Постановщицей фильма выступила Виктория Махони, в послужном списке которой эпизоды сериалов «Ночное небо», «Страна Лавкрафта», «Утреннее шоу», «Имя мне Ночь» и «Ты». Она также хорошо себя проявила в качестве режиссера вспомогательной съемочной группы «Звездные войны: Скайуокер. Восход». Сценарий по мотивам своего графического романа вновь написал Грег Рука.

Съемки «Бессмертной гвардии 2» завершились еще прошлой осенью. Ожидается, что релиз состоится на сервисе Netflix до конца этого года.