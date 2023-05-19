Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Ужас Истфилда: Первое изгнание" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Продюсер намекнул, что «Бессмертная гвардия» с Шарлиз Терон превратится в трилогию

Продюсер намекнул, что «Бессмертная гвардия» с Шарлиз Терон превратится в трилогию

19 мая 2023 17:05
Продюсер намекнул, что «Бессмертная гвардия» с Шарлиз Терон превратится в трилогию

Также выяснилось, у каких персонажей станет больше экранного времени.

У сиквела боевика «Бессмертная гвардия» с Шарлиз Терон пока нет даже точной даты выхода, но создатели уже всерьез рассуждают о триквеле. О планах на трилогию на премьере экшена с Дженнифер Лопес «Мать» намекнул один из продюсеров франшизы Марк Эванс. По его словам, Терон, которая также выступает продюсером, всецело поддерживает дальнейшее развитие этой киносерии:

«Финал «Бессмертной гвардии 2» как бы намекает на необходимость третьего фильма, и это меня очень радует. Шарлиз является продюсером фильма и всячески поддерживает франшизу».

Также Эванс подчеркнул, что во второй части будет уделено больше экранного времени персонажам Луки Маринелли и Марвана Кензари, сыгравших Джо и Ника.

В остальной актерский состав продолжения вошли Ума Турман, Генри Голдинг, Чиветель Эджиофор, Маттиас Шонартс, Кики Лэйн, Вероника Нго и Славко Собин. Постановщицей фильма выступила Виктория Махони, в послужном списке которой эпизоды сериалов «Ночное небо», «Страна Лавкрафта», «Утреннее шоу», «Имя мне Ночь» и «Ты». Она также хорошо себя проявила в качестве режиссера вспомогательной съемочной группы «Звездные войны: Скайуокер. Восход». Сценарий по мотивам своего графического романа вновь написал Грег Рука.

Съемки «Бессмертной гвардии 2» завершились еще прошлой осенью. Ожидается, что релиз состоится на сервисе Netflix до конца этого года.

Фото: Legion-Media
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Том Круз бежит, дерется и прыгает со скалы в новом трейлере «Миссии: невыполнима 7» Том Круз бежит, дерется и прыгает со скалы в новом трейлере «Миссии: невыполнима 7» Читать далее 17 мая 2023
Эксклюзив: Киноафиша побывала на съемках фильма «Майор Гром: Игра» Эксклюзив: Киноафиша побывала на съемках фильма «Майор Гром: Игра» Читать далее 17 мая 2023
Алчные «волки» покушаются на богатства индейцев в первом трейлере «Убийц цветочной луны» Алчные «волки» покушаются на богатства индейцев в первом трейлере «Убийц цветочной луны» Читать далее 18 мая 2023
«Форсаж 10»: что показали в сцене после титров «Форсаж 10»: что показали в сцене после титров Читать далее 19 мая 2023
Критики приняли «Форсаж 10» без особого энтузиазма Критики приняли «Форсаж 10» без особого энтузиазма Читать далее 18 мая 2023
Что смотреть на выходных: «Плейлист волонтёра», «Братья Супер Марио в кино» и драма про интриги в театре Что смотреть на выходных: «Плейлист волонтёра», «Братья Супер Марио в кино» и драма про интриги в театре Читать далее 19 мая 2023
Крис Хемсворт возвращается из мертвых и берется за новую миссию в трейлере «Тайлера Рейка 2» Крис Хемсворт возвращается из мертвых и берется за новую миссию в трейлере «Тайлера Рейка 2» Читать далее 17 мая 2023
Злые духи атакуют Лакита Стэнфилда и Розарио Доусон в трейлере «Особняка с привидениями» Злые духи атакуют Лакита Стэнфилда и Розарио Доусон в трейлере «Особняка с привидениями» Читать далее 17 мая 2023
Удовлетворительный, но не идеальный финал: появились первые отзывы об «Индиане Джонсе 5» Удовлетворительный, но не идеальный финал: появились первые отзывы об «Индиане Джонсе 5» Читать далее 19 мая 2023
Джон Дэвид Вашингтон воюет с ИИ в трейлере фантастического фильма «Создатель» Джон Дэвид Вашингтон воюет с ИИ в трейлере фантастического фильма «Создатель» Читать далее 18 мая 2023
Related video