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Киноафиша Новости Продюсер «Джона Уика 4» прокомментировала будущее франшизы

Продюсер «Джона Уика 4» прокомментировала будущее франшизы

30 марта 2023 15:14
Продюсер «Джона Уика 4» прокомментировала будущее франшизы

Осторожно, спойлеры!

Концовка «Джона Уика 4» оставила многих зрителей в замешательстве. Во время финальной дуэли герой Киану Ривза получает смертельное ранение, после чего показаны его могильная плита и диалог персонажей Иэна МакШейна и Лоренса Фишберна. Все это сделано таким образом, чтобы оставить дверь приоткрытой и создать ощущение неоднозначности.

Даже если пятая часть никогда не состоится, в чем большинство сомневается, включая главу Lionsgate Джо Дрейка, у создателей есть масса возможностей для дальнейшего развития киносерии посредством спин-оффов. Первые два — «Балерина» с Аной де Армас и трехсерийный приквел «Континенталь» — уже находятся на стадии постпроизводства.

В недавнем интервью Collider продюсер Эрика Ли прокомментировала будущее франшизы, заявив, что вселенная определенно будет жить и развиваться даже без Бабы-яги:

«Думаю ли я, что Джон Уик мертв? Да. Есть ли альтернативы? Не знаю, я никогда не говорю «никогда». Это длинный путь. Мы разрабатываем разные проекты, и я считаю, что есть множество возможностей для создания фильмов с другими персонажами во главе. С их помощью можно расширять существующую мифологию, это было бы своеобразной передачей эстафеты. Создание «Балерины» было по-настоящему интересным, потому что мы включили в нее многое из картин про Джона Уика, но она все равно несколько отличается. Было весело параллельно работать над «Джоном Уиком 4» и «Балериной». В телешоу [«Континенталь»] будет многое от «Уика», только в разных воплощениях. Мне интересно работать над вселенной «Уика» разнообразными способами».

«Континенталь» стартует в сентябре на сервисе Peacock. Премьера «Балерины» состоится весной или летом 2024 года. Также в ближайшие месяцы будет официально анонсирован еще один фильм, детали которого пока не раскрываются.

Фото: Legion-Media
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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