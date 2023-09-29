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Киноафиша Новости Приквел «Хищника»: боевик «Добыча» получит сиквел

Приквел «Хищника»: боевик «Добыча» получит сиквел

29 сентября 2023 13:59
Приквел «Хищника»: боевик «Добыча» получит сиквел

Режиссурой снова займется Дэн Трахтенберг.

Брутальный научно-фантастический боевик «Добыча», являющийся приквелом «Хищника» с Арнольдом Шварценеггером, стал одним из самых запоминающихся проектов прошлого года, поэтому разговоры о сиквеле возникли сразу же. Своими мыслями о продолжении неоднократно делился с прессой и режиссер Дэн Трахтенберг («Кловерфилд, 10»), однако без какой-либо конкретики.

Официального анонса второй части не было, но в свежем выпуске производственного еженедельника Production Weekly, где публикуется в основном достоверная информация, отмечено, что сиквел действительно имеется в планах сервиса Hulu. Согласно представленным данным, постановкой продолжения вновь займется Трахтенберг.

Действие «Добычи» разворачивается в 1719 году. В фильме показано неравное противостояние молодой девушки Нару (Эмбер Мидфандер) из племени команчей с легендарным инопланетным охотником. О чем будет следующая картина, пока неизвестно, но прошлогодняя лента завершилась явным намеком на продолжение. Не исключено, что зрителям предстоит узнать о дальнейшей судьбе героини Мидфандер.

В то же время в одном из недавних интервью Трахтенберг отметил, что хотел бы вернуть во франшизу кого-нибудь из ее ветеранов — например, самого Шварценеггера. В этой связи журналисты предположили, что в следующей части может произойти очередной временной скачок со сменой обстановки, но пока это лишь спекуляции.

Фото: Hulu
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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