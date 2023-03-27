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Киноафиша Новости Приключения продолжаются: вышел трейлер нового мультсериала о Покемонах

Приключения продолжаются: вышел трейлер нового мультсериала о Покемонах

27 марта 2023 16:47
Приключения продолжаются: вышел трейлер нового мультсериала о Покемонах

Эшу Кетчуму и Пикачу нашли замену.

В этом году франшиза о Покемонах переживет мягкую перезагрузку. Из сюжета выходит Эш Кетчум, наконец завершивший свое 25-летнее путешествие, став лучшим в мире тренером японских зверьков с суперспособностями. На днях официально завершился основной сериал, но перерыв будет недолгим — уже готовится новое анимационное шоу под названием «Покемон: Горизонты». В честь финала оригинального мультсериала был представлен полноценный трейлер «Горизонтов».

В центре повествования нового щоу окажутся совершенно новые персонажи — девушка Лико, мальчик Рой, профессор Фриде и Капитан Пикачу. Главным героям предстоит путешествие по миру покемонов, в ходе которого они переживут массу приключений.

Ниже приведен сопроводительный комментарий к ролику от вице-президента по маркетингу Pokémon Company International Таито Окиуры:

«Трейлер сериала проливает свет на загадочные приключения, которые ожидают Лико и Роя, и мы приглашаем всех тренеров присоединиться к разгадке этих секретов. Показ шоу начнется за пределами Японии позже в этом году».

За производство проекта отвечает студия OLM. В Японии новое аниме стартует 14 апреля с часового спецэпизода.

Фото: Pokemon
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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