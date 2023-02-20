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Киноафиша Новости Премия гильдии режиссеров Америки 2023: главный приз завоевал фильм «Всё везде и сразу»

Премия гильдии режиссеров Америки 2023: главный приз завоевал фильм «Всё везде и сразу»

20 февраля 2023 15:02
Премия гильдии режиссеров Америки 2023: главный приз завоевал фильм «Всё везде и сразу»

Исход этой премии считается наиболее точным показателем того, как развернется гонка за «Оскар».

Гильдия режиссеров США объявила победителей своей 75-й ежегодной кинопремии. Традиционно эта премия считается многими экспертами наиболее точным показателем того, как развернется гонка за главный приз на последующем «Оскаре». За всю историю гильдия и члены американской киноакадемии, определяющие победителя «Оскара», не сошлись во мнениях лишь восемь раз. Одним из таких исключений стала картина «Паразиты» Пон Джун-хо, победившая на «Оскаре», но уступившая лидерство в гонке за приз гильдии режиссеров ленте «1917» Сэма Мендеса.

По итогам 2022 года лауреатом главного приза гильдии за выдающиеся режиссерские достижения в полнометражном кино стала фантастическая комедия «Всё везде и сразу» Дэна Квана и Дэниэла Шайнерта. Лучшей режиссерской дебютной работой года была признана семейная драма «Солнце мое» Шарлотты Уэллс. Приз за лучшую режиссуру эпизода драматического сериала достался создателям шоу «Эйфория» (серия «Замри, как колибри»), а за лучшую режиссуру эпизода комедийного сериала — авторам проекта «Барри» (серия 710N). Награда за лучшую режиссуру фильма для телевидения или мини-сериала досталась съемочной команде фантастического триллера «Станция одиннадцать» (серия «Кто там?»). Приз за лучший документальный фильм года завоевала лента «Вулкан любви» от режиссера Сары Досы и канала National Geographic.

Во внекинематографических категориях победу одержали съемочные команды 75-ой церемонии вручения театральной премии «Тони» (премия за лучшую специальную трансляцию), роликов Run Baby Run и Accessibility, посвященных продукции компании Apple (лучший рекламный ролик), а также передач «В дикой природе с Беаром Гриллсом» (лучшее реалити-шоу) и «Уверенным шагом» (лучшее детское телешоу).

Фото: A24
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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